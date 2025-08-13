Prográmese con los eventos de agosto de la Red de Casas de la Cultura; son de entrada libre

En Medellín no excusa para el desparche. No hace falta plata, sólo tiempo y disposición porque hay de todo por toda la ciudad gracias a la Red de Casa de la Cultura, espacios públicos creados para el encuentro, el aprendizaje, la creación, la diversión y la cultura. Espacios de todos.
Le puede interesar: Al ritmo del currulao, Sankofa trae las leyendas del pacífico a Medellín
Este mes de agosto la programación incluye stand up comedy, teatro, exposiciones música, cine y más. Para que se programe le dejamos el cronograma de actividades del mes de agosto. Todas las actividades son de entrada libre.