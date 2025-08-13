Prográmese con los eventos de agosto de la Red de Casas de la Cultura; son de entrada libre

Este mes de agosto la programación incluye stand up comedy, teatro, exposiciones música, cine y más. Para que se programe le dejamos el cronograma de actividades del mes de agosto. Todas las actividades son de entrada libre.

En Medellín no excusa para el desparche. No hace falta plata, sólo tiempo y disposición porque hay de todo por toda la ciudad gracias a la Red de Casa de la Cultura, espacios públicos creados para el encuentro, el aprendizaje, la creación, la diversión y la cultura. Espacios de todos.

Viernes 15: Yo vengo a ofrecer mi corazón: tardeada argentina de mate y milonga en el Centro de Desarrollo de Moravia a las 4:00 p.m.

Sábado 16: Festival de Salsa en el Teatro al aire libre de Pedregal de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Viernes 22: Contextos cinema presenta la película Los Reyes del mundo en el Centro de Desarrollo de Moravia a las 7:00 p.m.

Ese mismo día, en la Casa de la Cultura El Poblado se inaugura la exposición Narrativas territoriales coloquialmente absurdas del artista Gabriel Jaime Correa. El evento está programado de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Miércoles 27: Club de lectura para todas las edades en la Casa de la Cultura de Los Colores a las 4:00 p.m.

Viernes 29: Tardes de estudiantina, un concierto dialogado que conecta la tradición con el territorio. Es a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Santa Elena.

Entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. será Parchate al Ávila un espacio para la proyección y la visibilización de los grupos artísticos de la comuna nueve. Será en la Casa de la Cultura de Ávila (Buenos Aires).

Sábado 30: Coro por un día con Filarmed, una tarde de música con repertorio coral por la paz en la Casa de la Cultura El Poblado a las 2:00 p.m.