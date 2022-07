Pero en Barranquilla, Viera no solo encontró su mejor rendimiento deportivo, sino que logró consolidar una hermosa familia con su esposa, la modelo Sara Correa Martínez, con quien se casó en 2016 y tiene cuatro hijos.

Ellos, dice Sebastián, son el motor que lo impulsa para dar lo mejor en el terreno de juego.

EL COLOMBIANO habló con el arquero uruguayo sobre su récord de partidos, el fútbol colombiano y la motivación extra que siente al jugar ante Atlético Nacional.

Junior se mide ante el elenco paisa, por la Copa Betplay, este jueves en Barranquilla y luego tendrá que jugar en el Atanasio Girardot para definir la serie que da un cupo a la semifinal.

¿Cuando llegó a Colombia pensó en algún momento que se iba a quedar tanto tiempo?

“No, la verdad no, pero en Barranquilla me he sentido muy bien, me gusta la ciudad, la gente, acá formé mi hogar con mi esposa y mis hijos, es un lugar en el que me siento muy bien y estoy agradecido con todo lo que me ha dado Junior y Colombia”.

¿Qué siente al saber que alcanzó ya 600 partidos con Junior?

“Es muy bonito hacer historia en este club, es una cifra muy importante. Ya son 12 años radicado en Barranquilla y creo que estoy muy cerca de ser el jugador de más partidos en un mismo club, creo que el récord lo tiene Juan Carlos Henao, con Once Caldas y 612 partidos”.

¿Cuánto tiempo más espera estar en Junior?, ¿se quiere retirar allí?

“Por ahora tengo contrato hasta diciembre de 2023, así que sigo acá, donde me siento bien, trabajo fuerte cada día para estar en el nivel que se requiere para la competencia y ya veremos en diciembre del otro año qué pasa, pero sí quiero seguir en este equipo”.

¿Tuvo propuestas de otros equipos?, ¿estuvo tentado en dejar Barranquilla?

“Sí, tuve propuestas en varias ocasiones, de Colombia y el exterior, pero la verdad es que me siento muy bien en Junior y no quise irme, acá tengo lo que quiero, la gente me trata de gran manera, es un club que siempre está peleando grandes cosas”.