En esta ocasión este duelo tiene un condimento particular y es la presencia del entrenador José Néstor Pekerman en la dirección técnica del equipo vinotinto. El argentino llevó al seleccionado cafetero a los dos últimos mundiales y ahora tiene la tarea de impedirles clasificar al próximo.

En los últimos años este encuentro ha tomado una importancia especial para Venezuela, donde incluso lo han catalogado como clásico. No en vano, cada que tienen a Colombia por delante se juegan un partido especial y a la postre han logrado su objetivo de convertirse en una piedra en el zapato para los nuestros.

Además de derrotar al equipo vinotinto, la Tricolor requiere que Perú no le gane a Paraguay, en Lima, en juego que se cumplirá en simultánea. Un empate también podría servirle, pero si pierden los incas y Chile no le gana a Uruguay, en Santiago.

Antecedentes

Desde las clasificatorias para el Mundial de México 1970, hasta la fecha, estas selecciones se han enfrentado en 24 ocasiones, que dejan como saldo 13 triunfos para Colombia, 3 para Venezuela y 8 empates. Lo anterior contando tanto encuentros de Copa América, como de eliminatorias.

A pesar de que en el global los números favorecen a la tricolor, no sucede lo mismo en las últimas cuatro ediciones de las eliminatorias, en particular como visitante, condición en la que no ha podido ganar.

En el proceso hacia Japón y Corea 2002, Colombia triunfó como local (3-0) y empató por fuera (2-2); en el camino hacia Alemania 2006 perdió en casa (0-1) y empató a domicilio (0-0). En la búsqueda de Sudáfrica 2010 ganó en su predio (1-0) y cayó en el del rival 2-0; en la eliminatoria Brasil 2014 igualó en suelo propio (1-1) y fue superado afuera (1-0); y rumbo a Rusia 2018 ganó en Barranquilla (2-0) y empató como visitante (0-0).

En los últimos enfrentamientos en Copa América, Colombia tampoco ha logrado marcar la diferencia que imponía años atrás. En la más reciente edición, que se cumplió en Brasil, estas selecciones empataron (0-0), mientras que en la del año 2015, en Chile, los del vecino país ganaron (1-0).

Entre tanto, en pos de llegar a Qatar, se impuso en el estadio Metropolitano (3-0), el 9 de octubre de 2020, y tendrá que hacer lo propio este martes en Puerto Ordaz si no quiere quedarse definitivamente por fuera de la Copa Mundo Fifa 2022.