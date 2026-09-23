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La Selección ya está completa en Estados Unidos y ya se sabe quién será el nuevo capitán

El seleccionado colombiano tiene todo listo para su partido contra la Selección de México del próximo sábado (8:00 p.m.).

  • El delantero colombiano Camilo Durán, de 24 años, es una de las figuras del Celtic de Escocia. Foto: Getty
    El delantero colombiano Camilo Durán, de 24 años, es una de las figuras del Celtic de Escocia. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Uno de los delanteros que más expectativa genera con su convocatoria a la Selección Colombia de mayores, no había podido llegar a Estados Unidos para unirse a la convocatoria del equipo nacional. A falta de poco tiempo para el partido amistoso contra México, que se disputará el sábado desde las 8:00 p.m. (hora de nuestro país), Camilo Durán apenas logró ingresar a la Unión Americana el miércoles.

El delantero del Celtic de Escocia, que ha tenido un par de campañas destacadas en el balompié europeo, fue el último de los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para la triple fecha Fifa de septiembre y octubre de este año que se unió al campamento colombiano en Delaware.

¿El motivo? Durán tuvo problemas con los papeles para ingresar a territorio norteamericano. Según expresó el entrenador argentino Néstor Lorenzo en diálogo con Caracol Televisión, el futbolista se demoró con en el trámite de su Visa para ingresar a Estados Unidos. Por eso, es muy posible que no sea tenido en cuenta para el duelo contra los mexicanos.

Sin embargo, se espera que Durán sí logre sumar minutos para los partidos contra Paraguay (viernes 2 de octubre) y frente al seleccionado de Perú, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio del Internacional de Miami, en Florida.

¿Quién será el capitán de la Selección Colombia?

Una de las dudas más grandes que hay en el entorno de la Selección Colombia es quién va a reemplazar a James Rodríguez. No solo como el volante creador del equipo nacional, ni como portador del número diez del cuadro Tricolor; sino como el capitán del equipo criollo.

Rodríguez había sido, desde que Falcao García dejó de ser habitual en las convocatorias de la Selección, quien portaba la cinta de capitán. Durante el proceso anterior de clasificatorias al Mundial, cuando no estuvo en cancha, el líder del equipo fue Luis Díaz o Juan Guillermo Cuadrado.

No obstante, ninguno de ellos está en la lista de elegidos para los amistosos de finales de septiembre y principios de octubre en Estados Unidos. Por eso, en la atención a medios del martes, le consultaron al técnico de Colombia quién era el más opcionado para portar la cinta. Él respondió que Dávinson Sánchez, quien siempre ha tenido don de liderazgo y, además, fue portador del brazalete en algunos juegos del Mundial de Norteamérica.

¿Quién será el capitán de la Selección Colombia para los partidos amistosos en Estados Unidos?
El defensor central Dávinson Sánchez fue el elegido por el técnico Néstor Lorenzo para llevar la cinta de capitán.
¿Por qué James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado no serán capitanes en estos juegos?
Ninguno de los tres futbolistas habituales en el portado de la cinta fue incluido en la lista de convocados para esta gira.
¿Por qué se retrasó la llegada del delantero Camilo Durán a la concentración?
El atacante tuvo inconvenientes administrativos con el trámite y aprobación de su visa de ingreso a los Estados Unidos.
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