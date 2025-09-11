Colombia, parcialmente en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026, ¿alcanzará el Bombo 1?

Los hinchas del fútbol colombiano continúan celebrando la clasificación al Mundial de 2026. Esta será la séptima participación del país en el certamen que comenzará el próximo 11 de junio y contará con 48 selecciones. A pesar de las dificultades y los malos momentos deportivos que la convirtieron en el equipo que más goles recibió de los seis clasificados, es vital destacar los aspectos positivos del proceso: una racha de 25 partidos invictos, el subcampeonato en la Copa América, victorias históricas contra Brasil y Argentina en las Eliminatorias (donde finalmente se ubicó en el tercer puesto) y triunfos, por primera vez, contra las campeonas mundiales Alemania y España en partidos amistosos.

El cierre del torneo clasificatorio, con victorias sobre Bolivia (3-0) en Barranquilla y ante Venezuela (6-3) en Maturín, le permitió al equipo dejar atrás una racha de seis fechas sin ganar (tres empates y tres derrotas), además de mejorar su posición en el ranking FIFA. De acuerdo con el portal especializado Football-Ranking, que actualiza en tiempo real la clasificación de selecciones, Colombia sumó 12.65 puntos, cifra suficiente para ocupar la casilla 13. Se trata de un avance significativo que confirma el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Posición parcial para el sorteo del Mundial

Este avance le permite a Colombia estar, parcialmente, en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial. Acompañaría a selecciones como Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia, Noruega y Egipto. Por su parte, el Bombo 1 estaría conformado por Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Croacia y Marruecos. De manera momentánea, en el Bombo 3 se encuentran Paraguay, Argelia, Eslovaquia, Costa de Marfil, Túnez, Uzbekistán, Sudáfrica, Jordania, Macedonia del Norte, Honduras, Asia 7 y Asia 8. Finalmente, en el Bombo 4 están Jamaica, Cabo Verde, Bosnia, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, Uefa Playoff 1, Uefa Playoff 2, Uefa Playoff 3, Uefa Playoff 4, Repechaje 1 y Repechaje 2.

El camino hacia el Bombo 1

Aunque la posibilidad de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es lejana, el panorama es alentador. De los 12 equipos que estarán en el Bombo 1, tres lugares serán ocupados por los anfitriones, lo que deja solo nueve cupos disponibles para los mejores clasificados en el ranking FIFA. Por eso, Colombia debe hacer buena labor en los partidos amistosos de octubre. La actualización oficial del ranking se conocerá el 17 de septiembre, cuando la FIFA publique los movimientos en todas las confederaciones. Si el equipo no logra alcanzar la novena posición, se ubicará en el Bombo 2 del sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre.