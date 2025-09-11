x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una persona murió en Transmilenio en plena hora pico, ¿qué fue lo que pasó?

El hecho ocurrió sobre la Troncal Caracas y generó congestión en el servicio. La empresa de transporte se pronunció sobre el lamentable suceso.

  • Una persona fue hallada muerta en la estación Flores del Transmilenio Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Una persona fue hallada muerta en la estación Flores del Transmilenio Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

11 de septiembre de 2025
bookmark

Una persona falleció en la estación Flores del Transmilenio, ubicada en la Avenida Caracas con la calle 69 en Bogotá. Este hecho hizo parte de varios sucesos que generaron la congestión en la movilidad capitalina.

A través de las redes sociales circuló el video en donde se aseguraba el hallazgo de la persona muerta en una de las estaciones del sistema masivo de transporte. Debido a la gravedad del hecho, Transmilenio se pronunció a través de un comunicado.

Lea también: Video: Jóvenes arriesgaron su vida para practicar parkour en vigas del Metro de Bogotá

“Debido al suceso que se presentó en uno de los vagones de la estación Flores en la Troncal Caracas, donde lamentablemente una persona falleció por causas naturales, se presenta congestión en la zona para los servicios troncales”, expresó la entidad.

Según información preliminar, las autoridades llegaron al lugar para examinar a esta persona que, al parecer, sufrió un infarto. “Al momento ya se realizó proceso de levantamiento por parte de las entidades a cargo”, publicó Transmilenio pasadas las 8:55 de la noche.

“Reiteramos nuestra solidaridad con la familia y cercanos de la persona que ha fallecido y a los usuarios les ofrecemos excusas por los inconvenientes causados por esta situación ajena a la operación”, comunicó la entidad.

Este hecho hizo parte del día caótico que vivió la movilidad de Bogotá tras unas manifestaciones presentadas sobre la calle 26 en la Universidad Nacional, las cuales afectaron el paso de los buses.

Los articulados del Transmilenio tuvieron que tomar desvíos preventivos para preservar la integridad de conductores y pasajeros. Alrededor de las 7:15 de la noche se retomó la normalidad en el servicio.

Siga leyendo: Estas son las 5 motos preferidas por los ladrones en Bogotá, según estudio

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida