Colombia se estrelló contra muro noruego y empató en el Mundial Sub-20 de Chile

En su siguiente compromiso, el domingo desde las 6:00 de la tarde, la Selección Colombia buscará su clasificación a los octavos de final del Mundial ante Nigeria.

  • La Selección Colombia depende de sí misma para lograr su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20-2025. En la imagen, Joel Canchimbo (20), quien generó peligro cuando entró al campo en el segundo tiempo. FOTO: Tomada de X @Alfred_Balle
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

02 de octubre de 2025
A Colombia le fue imposible derrumbar el muro defensivo que implantó Noruega y empató este jueves 0-0 en la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

En el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca, el equipo tricolor, que tuvo la iniciativa para imponer condiciones desde el inicio del encuentro, tuvo mayor posesión de balón, pero careció de movilidad en ataque y suerte para hacer la diferencia. Disparó al arco 18 veces pero sin la eficacia deseada. Su arquero Einar Fauskanger, de 17 años, fue la figura del compromiso.

El conjunto suramericano sigue líder de su zona con cuatro puntos, los mismos que Noruega.

Lea aquí: Ninguno había nacido en 2003... y ahora sueñan con la final del Mundial Sub-20

El plan noruego de cerrar sus líneas, que le funcionó en su debut mundialista contra Nigeria y al que ganó 1-0, le surgió efecto otra vez por lo menos para evitar ver caer su arco. El cuadro europeo, con un promedio de altura de 1.86 m entre sus jugadores, apostó al contragolpe.

La primera jugada de peligro llegó al minuto 11 por medio de Jhon Rentería. Con habilidad por el sector izquierdo, desequilibró y remató, pero su disparo fue desviado al tiro de esquina por el portero Fauskanger.

En la primera llegada de Noruega se decretó penalti por una supuesta mano de Carlos Sarabia. Pero en la revisión del VAR se cambió la decisión porque el defensor estaba en una posición natural ya que su mano estaba apoyada en el piso cuando el atacante rival disparó al arco.

Al 39’, Néiser Villarreal también tuvo la oportunidad de anotar, no obstante, su remate cruzado pasó cerca del palo izquierdo del arco rival.

En el comienzo del segundo tiempo, en el tercer tiro de esquina a favor de Colombia, Yeimar Mosquera, el hombre más alto de la Selección (1.90 metros), le ganó a los espigados centrales pero su cabezazo fue bien controlado por el portero.

En otra jugada clara de gol, en el minuto 56, otra vez Villarreal, tras centro de Óscar Perea, empalmó de volea y el esférico se estrelló en el travesaño. Luego, al 88’, Joel Romero remató y el arquero desvió y el balón pegó otra vez en el palo.

Este domingo, en la tercera y última jornada de fase de grupos, el combinado tricolor se medirá a Nigeria (6:00 p.m.), que jugará este jueves ante Arabia Saudita.

