Capturaron en Medellín a alias Fede, uno de los más buscados de Ecuador; sería el sucesor de ‘Fito’, extraditado a EE. UU.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, uno de los hombres más buscados de Ecuador, fue capturado en las últimas horas en Medellín en medio de un operativo coordinado con las autoridades colombianas y ecuatorianas. Así lo confirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que indicó que este hombre fue interceptado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en un barrio de la ciudad y, al pedirle documentación, encontraron que tenía una cédula ecuatoriana y otra colombiana en la que se hacía llamar Eder Alberto Estacio Gómez.

Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados procedieron con su captura y lo pusieron a disposición de los organismos ecuatorianos, que celebraron la detención de una de las 11 personas más buscadas del país de la mitad del mundo. El gobierno de Noboa había ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares para quienes dieran información sobre su paradero y otro millón de dólares para los agentes que lo capturaran o lo asesinaran. Entérese: ¿El capo ecuatoriano alias Fito, hablará de Petro en EE. UU.? Esto dijo su abogado Alias Fede era llamado a ser el sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el máximo cabecilla de la banda Los Choneros, estructura que ha perdido a dos de sus integrantes en el último tiempo en Medellín.

Ya había tomado el mando de la facción Las Águilas de este grupo criminal, luego de que se produjera la muerte de Júnior Alexánder Roldán Paredes, alias JR, el 6 de mayo de 2023 en el municipio de Fredonia, Suroeste antioqueño. Le puede interesar: Asesinaron en Medellín a expolicía ecuatoriano y primo del líder de la estructura criminal Los Choneros De acuerdo con las autoridades colombianas, alias Fede se encontraba en Medellín buscando alianzas con bandas colombianas y extranjeras para consolidar los negocios ilícitos, informaron desde la Policía Nacional. Este cabecilla era buscado desde el pasado 20 de junio, cuando se fugó de la penitenciaría El Litoral, de Guayaquil, usando un uniforme militar y saliendo por uno de los portones. Habría sido acompañado por agentes de las Fuerzas Armadas de Ecuador, pagando sobornos que superarían más del millón de dólares.

Por este hecho hay 22 procesados, entre ellos 19 militares, dos guías y un preso de esta cárcel, puesto que son señalados de haber participado activa y pasivamente de esta fuga. Este hecho se suma a la muerte de Jortman Róbinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, en una finca del corregimiento Llanogrande, de Rionegro, en medio de un operativo contra el tráfico de armas. El fallecido era el encargado de la logística entre Los Choneros y bandas criminales de Antioquia, principalmente el Clan del Golfo.



Preguntas sobre la nota: