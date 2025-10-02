Capturaron en Medellín a alias Fede, uno de los más buscados de Ecuador; sería el sucesor de ‘Fito’, extraditado a EE. UU.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, uno de los hombres más buscados de Ecuador, fue capturado en las últimas horas en Medellín en medio de un operativo coordinado con las autoridades colombianas y ecuatorianas.
Así lo confirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que indicó que este hombre fue interceptado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en un barrio de la ciudad y, al pedirle documentación, encontraron que tenía una cédula ecuatoriana y otra colombiana en la que se hacía llamar Eder Alberto Estacio Gómez.