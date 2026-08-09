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Esta es la historia detrás de la famosa servilleta del papá de Messi que lo ligó por siempre al Barcelona

La firma de la servilleta fue una de las maneras con las que Jorge Messi, padre de Lionel, salvó el fichaje de su hijo con el club catalán.

  • La firma de una servilleta fue el comienzo de una historia gloriosa de Lionel Messi en el FC Barcelona. Fotos; Getty Images y AFP
    La firma de una servilleta fue el comienzo de una historia gloriosa de Lionel Messi en el FC Barcelona. Fotos; Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
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Jorge Horacio Messi, el hombre que partió de este mundo a sus 68 años, no solo será por siempre el padre de Lionel, el 10 argentino, sino que será recordado un pilar en su carrera, dejando todo en Argentina para llevarlo ante La Masía, una decisión que cambió para siempre la historia no solo de su familia, sino también la del fútbol mundial.

Como un padre apoyando a su hijo, Jorge sabía el potencial que desde niño mostraba Lionel en las canchas de Rosario, Argentina, pues desde los 4 años ya el 10 era un lío para sus oponentes por su forma de gambetear y el buen manejo que tenía sobre el balón.

Con las capacidades que cada vez mostraba Lionel en las canchas, Jorge se propuso llevar a su hijo al fútbol élite, pues quizás no quería que como le ocurrió a él, que no pudo llegar al profesionalismo con el club de sus amores, Newell’s Old Boys por el servicio militar y la falta de oportunidades, se repitiera la historia con aquel niño.

Esa búsqueda y las negativas que obtuvo de los leprosos y de River Plate, quienes no pudieron costear el tratamiento de Lionel que padecía problemas de crecimiento, lo llevó a que apenas con 13 años que tenía su hijo, emprendiera un viaje al Viejo Continente con la misión clara de jugar en el FC Barcelona.

Lea también: Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en Argentina

En el año 2000 la familia Messi había viajado desde Rosario, Argentina, persiguiendo una oportunidad en el club catalán. En las pruebas, el secretario técnico, Carles Rexach, quedó impactado con el joven jugador, sin embargo, el proceso no fue sencillo.

Para la comisión técnica del Barcelona, según se supo años más tarde, existieron diferentes dudas para dejar al rosarino. Una de ellas era la difícil situación económica que atravesaba la institución en ese año. También veían como un riesgo alto el apostar por un menor extranjero tan joven y con un físico aún en desarrollo.

A esto se le sumaba el costo del tratamiento médico por déficit de crecimiento de Messi, que requería una terapia de aproximadamente 900 dólares mensuales, una razón por la cual desde Argentina ya varios clubes habían descartado dejar en sus filas a Lionel.

El ultimátum de Jorge Messi que desencadenó la improvisación de Rexach en una servilleta

En medio de esa estancia en Barcelona que ya llevaba aproximadamente tres meses, Jorge estaba cansado de las reuniones eternas y las demoras burocráticas. Ante el temor de que solo le estuvieran haciendo perder el tiempo, el señor Messi le dio un ultimátum a los intermediarios: “Si esto no se arregla pronto nos vamos”.

La historia fue contada a diferentes medios deportivos por Horacio Gaggioli, el representante que recomendó al jugador. Según diferentes relatos, para evitar que el talento de Lionel se escapara a otros clubes, Rexach decidió actuar esa misma noche en el club de tenis Pompeia.

Al no tener un papel a la mano, el secretario del club catalán le pidió al camarero del restaurante La Reial Societat de Tennis Pompeia de Montjuïc una servilleta y redactó de puño y letra el compromiso para tranquilizar al padre.

“En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, fue el texto plasmado en la servilleta.

Esta fue la servilleta firmada por directivos del Barcelona en respuesta a la presión del padre de Lionel Messi. Foto: AFP
Esta fue la servilleta firmada por directivos del Barcelona en respuesta a la presión del padre de Lionel Messi. Foto: AFP

La servilleta fue firmada por Carles Rexach, Josep Maria Minguella (el cazatalentos que descubrió a Messi) e Horacio Gaggioli (el representante que recomendó al jugador). Aunque popularmente se asocia que Jorge Messi firmó el documento, él no fue firmante, sino la figura clave que presionó para que se redactara.

Para el club, este documento funcionó como un compromiso moral de que todo saldría adelante. No obstante, los abogados confirmaron que la servilleta tenía validez legal.

Una semana después, un escribano le dio validez oficial al documento, lo que permitió que la familia viajara definitivamente a España en febrero de 2001 y que Lionel fuera fichado oficialmente casi un mes después de aquella tarde.

Esa servilleta fue el comienzo de una historia de amores entre Lionel Messi y el FC Barcelona, pues con el paso del tiempo, el argentino se convirtió en el máximo goleador del club con 672 anotaciones, el jugador con más partidos oficiales disputados (778 juegos), el máximo asistidor en su historia (305 asistencias) y el futbolista que conquistó más títulos con los blaugranas (35 trofeos, incluyendo 10 ligas y 4 Champions League).

Esa servilleta fue custodiada durante más de veinte años por Horacio Gaggioli en un banco de Andorra. En mayo de 2024, la histórica pieza fue subastada por la prestigiosa casa Bonhams en Londres por un valor final que rondó entre los 965.000 y 969.000 dólares, adquirida por un comprador que prefirió mantener su identidad en reserva.

Siga leyendo: FBI reveló atentado frustrado para asesinar a Messi en el Mundial con “cuatro bombas”

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Jorge Messi llevó a Lionel Messi a Barcelona cuando tenía 13 años?
Jorge Messi buscó que Lionel llegara al fútbol de élite después de que varios clubes argentinos no asumieran su tratamiento por déficit de crecimiento. En 2000, decidió viajar con su familia a Barcelona para buscar una oportunidad en el club catalán.
¿Qué decía la servilleta que firmó el FC Barcelona para fichar a Messi?
La servilleta contenía un compromiso de Carles Rexach para fichar a Lionel Messi bajo las condiciones económicas acordadas. El documento fue firmado por Rexach, Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli el 14 de diciembre de 2000.
¿La servilleta con la que Barcelona se comprometió a fichar a Messi tenía validez legal?
Sí. Abogados confirmaron su validez legal y, una semana después de ser redactada, un escribano le dio validez oficial al documento que comprometía al Barcelona con el fichaje.
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