Esta es la historia detrás de la famosa servilleta del papá de Messi que lo ligó por siempre al Barcelona

Jorge Horacio Messi, el hombre que partió de este mundo a sus 68 años, no solo será por siempre el padre de Lionel, el 10 argentino, sino que será recordado un pilar en su carrera, dejando todo en Argentina para llevarlo ante La Masía, una decisión que cambió para siempre la historia no solo de su familia, sino también la del fútbol mundial.

Como un padre apoyando a su hijo, Jorge sabía el potencial que desde niño mostraba Lionel en las canchas de Rosario, Argentina, pues desde los 4 años ya el 10 era un lío para sus oponentes por su forma de gambetear y el buen manejo que tenía sobre el balón.

Con las capacidades que cada vez mostraba Lionel en las canchas, Jorge se propuso llevar a su hijo al fútbol élite, pues quizás no quería que como le ocurrió a él, que no pudo llegar al profesionalismo con el club de sus amores, Newell’s Old Boys por el servicio militar y la falta de oportunidades, se repitiera la historia con aquel niño.

Esa búsqueda y las negativas que obtuvo de los leprosos y de River Plate, quienes no pudieron costear el tratamiento de Lionel que padecía problemas de crecimiento, lo llevó a que apenas con 13 años que tenía su hijo, emprendiera un viaje al Viejo Continente con la misión clara de jugar en el FC Barcelona.

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En el año 2000 la familia Messi había viajado desde Rosario, Argentina, persiguiendo una oportunidad en el club catalán. En las pruebas, el secretario técnico, Carles Rexach, quedó impactado con el joven jugador, sin embargo, el proceso no fue sencillo.

Para la comisión técnica del Barcelona, según se supo años más tarde, existieron diferentes dudas para dejar al rosarino. Una de ellas era la difícil situación económica que atravesaba la institución en ese año. También veían como un riesgo alto el apostar por un menor extranjero tan joven y con un físico aún en desarrollo.

A esto se le sumaba el costo del tratamiento médico por déficit de crecimiento de Messi, que requería una terapia de aproximadamente 900 dólares mensuales, una razón por la cual desde Argentina ya varios clubes habían descartado dejar en sus filas a Lionel.