Tengo la humildad para aprender y ser más grande con la Selección: Stefan

La era de José Pékerman dejó muchas alegrías y un crecimiento que no se puede discutir en la Selección Colombia, pero uno de los episodios que no fue tan positivo fue el ‘matoneo’ que recibió Stefan Medina en cada convocatoria, luego de un par de actuaciones no tan sobresalientes con la tricolor.

El jugador se vio expuesto en varios partidos de la Selección Colombia cuando ingresaba en reemplazo de Camilo Zúñiga y en medio de la transición hasta la llegada de Santiago Arias, pero con errores a veces generados por compañeros que lo llevaron a tener un karma cada vez que era llamado por el técnico argentino.

A la llegada del portugués Carlos Queiroz y como el sentir del medio futbolero era que Stefan estaba dentro de los ‘preferidos’ de Pékerman, parecía el fin de las presencias de Stefan en la Selección y un descanso para su familia, la que más sufría con el ‘bullying’ que sufría en las redes sociales por los aficionados.

Y Stefan quedó afuera de la lista de los 40 y no hubo comentarios, sin embargo, el antioqueño era el 41 en la lista, porque ante la lesión del lateral derecho Luis Manuel Orejuela, el pasado 20 de mayo se dio el anuncio del llamado de Stefan Medina entre los 40 preseleccionados para la Copa América de Brasil.

Ese era el primer filtro y Stefan pasó derecho, porque de no estar en la lista de 40, llegó al listado de 23 para viajar a Brasil y directo a la nómina titular, porque su fútbol le gustó a Queiroz y ha sido titular en los dos juegos de la primera fase del certamen continental, contra Argentina y Catar, y con notas altas de rendimiento.

“La vivo como otra oportunidad, como tenemos en cada partido, para demostrar todas las condiciones y nuestras capacidades”, reconoció Stefan, quien acompañó a Queiroz en la conferencia de prensa previa al juego de este domingo contra Paraguay, en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

El lateral derecho del Monterrey de México explicó que “trabajo honestamente por lo que hago, por mi pasión y trato de que cada vez que tengo una oportunidad entregar mi máximo potencial, lo hago. Lo más importante es aprovechar las oportunidades que nos da la vida”.

Así ha sido la vida y el fútbol con Stefan, quien tras vivir momentos amargos en silencio, ahora no ha salido a cobrar nada y simplemente lo hace con su buen rendimiento, con buenas actuaciones en la cancha y aprovechando la oportunidad que le dio la vida y el fútbol, ese que lo tiene entre los titulares de la nueva era de Carlos Queiroz.

“Lo más importante es que seguimos creciendo, aprendiendo, cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar y lo hacen de la mejor manera, nosotros debemos tener humildad y con la idea de seguir aprendiendo y acumulando jornadas de trabajos que nos ayuda a ser más grandes como Selección”, Concluyó Stefan