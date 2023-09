Además, en cada rueda de prensa el técnico William Amaral reitera que es un proyecto que está en crecimiento, pero la verdad es que este proceso comenzó en octubre de 2022 con el regreso de Paulo Autuori y Amaral hizo parte de su cuerpo técnico, por lo que hoy, 11 meses después, debería tener un equipo más parejo en su rendimiento y no uno que genera incertidumbre porque un día juega bien y al otro no.

Golpes como la eliminación de la Libertadores por parte de Racing, la caída en la final del semestre pasado con Millonarios, el volver a perder con el equipo azul este semestre, la derrota en el clásico frente al DIM y la goleada que le propinó el América en el último partido minan la credibilidad de los hinchas y de los jugadores históricos del club.

Uno de ellos es el exportero Gastón Pezzuti: “Si se invierten para que el equipo juegue mejor, seguramente sus integrantes se van a potenciar y los van a poder vender más costosos; así se vendió a Borja (Miguel Ángel) en su momento o a Dávinson Sánchez, hay infinidad de ejemplos. Esto no es un proyecto deportivo, me disculpan, y lo digo con mucho respeto, es un proyecto económico y no es para potenciar un equipo, es para mostrar una determinada cantidad de jugadores y tener réditos personales y no tanto sociales o del club; ya que quieran vender otra situación, de eso no me hago cargo”, indicó en el programa ESPN Fútbol Colombia.