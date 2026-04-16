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Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz: “Jugó sin miedo ante el Real Madrid”

El exdelantero francés elogió sin reservas a Luis Díaz tras su actuación decisiva ante el Real Madrid, destacando su valentía y sangre fría en un duelo de máxima exigencia en la Champions.

  • Thierry Henry se deshizo en elogios para Luis Díaz. FOTOS UEFA CHAMPIONS LEAGUE
    Thierry Henry se deshizo en elogios para Luis Díaz. FOTOS UEFA CHAMPIONS LEAGUE
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

16 de abril de 2026
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Las palabras de Thierry Henry no suelen pasar desapercibidas, pero esta vez tuvieron un peso especial. El exdelantero francés elogió con contundencia a Luis Díaz y Michael Olise tras sus decisivos goles frente al Real Madrid, que sellaron la clasificación del Bayern Munich a las semifinales de la Champions League.

En un escenario donde la presión es máxima y los errores se pagan caro, Henry fue directo: lo que hicieron Díaz y Olise trasciende la simple ejecución técnica. Para él, representaron exactamente la esencia del fútbol de élite.

“Esto es todo. Esto es exactamente por lo que juegas el partido”, expresó el campeón del mundo con Francia, destacando que ambos jugadores asumieron la responsabilidad en el momento más crítico del encuentro.

El análisis de Henry fue más allá del resultado. Subrayó que, ante un rival como el Real Madrid —históricamente letal en este tipo de instancias—, cualquier duda puede ser fatal. Sin embargo, lo que vio en Díaz y Olise fue lo contrario: determinación absoluta.

Henry insistió en un punto clave: la mentalidad. En sus palabras, enfrentarse al Real Madrid implica entender que el partido nunca está terminado y que el más mínimo titubeo puede costar la eliminación.

Pero en esta ocasión, resaltó, los extremos del Bayern jugaron con una frialdad admirable.

“No hubo miedo. Ninguna duda. Solo instinto puro y compostura cuando las luces brillan más fuerte”, afirmó.

Esa capacidad de mantener la calma en el momento decisivo fue, según el francés, lo que marcó la diferencia en una eliminatoria de alto voltaje.

Más que talento: coraje

Para Henry, el nivel de la Champions League garantiza calidad en todos los jugadores. Por eso, lo que realmente distingue a los grandes es el carácter.

“Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello?”, cuestionó.

En ese sentido, los goles de Díaz y Olise no solo significaron el pase a semifinales, sino que también pueden convertirse en momentos definitorios de sus carreras.

El cierre del análisis fue igual de contundente: el Bayern Munich cuenta ahora con dos de los mejores extremos del mundo.

La combinación de talento, personalidad y capacidad para decidir en noches grandes posiciona al equipo alemán como un serio candidato al título. Y si algo dejó claro Thierry Henry, es que cuando aparecen jugadores capaces de asumir ese tipo de responsabilidades, la historia suele empezar a escribirse a su favor.

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