Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz: “Jugó sin miedo ante el Real Madrid”

Las palabras de Thierry Henry no suelen pasar desapercibidas, pero esta vez tuvieron un peso especial. El exdelantero francés elogió con contundencia a Luis Díaz y Michael Olise tras sus decisivos goles frente al Real Madrid, que sellaron la clasificación del Bayern Munich a las semifinales de la Champions League.
En un escenario donde la presión es máxima y los errores se pagan caro, Henry fue directo: lo que hicieron Díaz y Olise trasciende la simple ejecución técnica. Para él, representaron exactamente la esencia del fútbol de élite.