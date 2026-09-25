Jesse & Joy: mánager revela por qué Jesse se alejó y confirma que “pidió un tiempo”

La separación de Jesse & Joy tomó un nuevo rumbo después de las declaraciones de Sergio Gabriel, mánager del dúo mexicano, quien explicó qué ocurrió tras el anuncio de Jesse Huerta sobre su salida de la agrupación.
El pasado 16 de septiembre, Jesse comunicó que se alejaba del proyecto musical. Una semana después, Joy Huerta anunció que continuaría con los compromisos de la agrupación, lo que generó dudas sobre la relación entre los hermanos y el futuro del dúo.
En una conversación telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Sergio Gabriel fue consultado directamente sobre la situación. Según relató el comunicador, el representante explicó que Jesse “pidió un tiempo” y que Joy seguiría adelante con las presentaciones que ya estaban programadas.