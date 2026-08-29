Ofrecen $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana, la niña desaparecida en Buriticá

La Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa por información que permita encontrar a Michelle Dayana Chavarría, la niña de 6 años, desaparecida desde el pasado lunes 24 de agosto en Buriticá, Occidente antioqueño.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia informó que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer el paradero de Michelle Dayana puede comunicarse de inmediato a la línea 310 414 0693, a la línea de emergencias 123 o al correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.
En contexto: Hasta con 10 drones buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia