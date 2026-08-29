Ofrecen $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana, la niña desaparecida en Buriticá

La Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa por información que permita encontrar a Michelle Dayana Chavarría, la niña de 6 años, desaparecida desde el pasado lunes 24 de agosto en Buriticá, Occidente antioqueño. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia informó que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer el paradero de Michelle Dayana puede comunicarse de inmediato a la línea 310 414 0693, a la línea de emergencias 123 o al correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co. En contexto: Hasta con 10 drones buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia

La Gobernación pidió que los datos sean entregados directamente a estos canales y que se evite difundir información sin verificar, pues podría afectar las labores de investigación y búsqueda. También es importante que la ciudadanía no entregue dinero a particulares que aseguren tener información sobre la niña. Ya que la familia ya ha recibido solicitudes de dinero de personas que estarían aprovechándose de la desaparición: “He pedido mucha empatía porque están pidiendo plata a la mamá y la familia. Incluso han dado dinero pensando que podría ser real”, señaló la personera de Buriticá, Carolina Pineda. Lea también: De la Espriella cierra tres mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados

Operativo de búsqueda de Michelle Dayana en Buriticá

Michelle Dayana desapareció hacia las 10:05 de la mañana del lunes 24 de agosto, en el sector Cristo Rey, en Buriticá. Según la información suministrada por las autoridades, la menor salió de su vivienda y fue vista por última vez en esa zona. Su recorrido quedó registrado en cámaras de seguridad.

Desde la tarde de ese mismo día comenzaron los recorridos para intentar ubicarla. En el operativo participan funcionarios de la Alcaldía de Buriticá, Bomberos, Ejército, Policía y organismos de socorro. El alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez Úsuga, explicó que se están realizando sobrevuelos diarios con 10 drones para revisar sectores urbanos y rurales en busca de alguna pista.

La condición de salud de la niña, Michelle Dayana Chavarría, aumenta la preocupación

La familia y las autoridades mantienen especial preocupación por el estado de salud de Michelle Dayana, quien padece epilepsia y presenta episodios periódicos aproximadamente cada 20 días y que, precisamente, el día de su desaparición coincidía con ese periodo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La recompensa se mantiene como una de las principales vías para obtener nuevas pistas sobre el caso, mientras los equipos de búsqueda continúan trabajando en distintos sectores de Buriticá para establecer qué ocurrió con la menor. Siga leyendo: Joven de 20 años murió trágicamente al caer en una máquina de una productora de cárnicos en Medellín: familiares exigen justicia Bloque de preguntas y respuestas: