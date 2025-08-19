Gabriela Rueda lideró a los medallistas colombianos en Juegos Mundiales de Chengdú

Nuevamente, el patinaje le entregó medallas valiosas a Colombia a nivel internacional. Esta vez, en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, la bogotana Gabriela Isabel Rueda fue la más destacada de la delegación nacional al conseguir cinco preseas: tres de oro y dos de plata.
Colombia, que compitió con 45 deportistas, obtuvo 21 podios en China, distribuidos así: 7 oros, 8 platas y 6 bronces. Con este desempeño, el país ocupó la décima casilla de la tabla general de medallas y se consolidó como la mejor delegación latinoamericana, superando a México (puesto 21) y Argentina (puesto 32).