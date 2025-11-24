¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

Solo faltan pocos días para que comience diciembre y la Navidad ya se siente en las calles de Medellín. En municipios del Valle de Aburrá, como Envigado, los alumbrados ya están encendidos, y el turno para los de la capital antioqueña será este viernes 28 de noviembre a las 6:00 de la tarde, cuando los del Río volverán a deslumbrar a locales y turistas, como cada año.

Ese mismo día comenzará el Festival de Navidad Medellín Te Quiere, un evento que durante más de un mes celebrará una de las épocas más esperadas del año. Con más de 120 actividades gratuitas en diferentes zonas de la ciudad, la Alcaldía de Medellín festejará la Navidad entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre, mientras continúa conmemorando los 350 años de la ciudad.

Este viernes, además de encender los alumbrados del río –que estarán prendidos hasta el 14 de enero de 2026–, se inaugurará el festival con el Concierto de Bienvenida a la Navidad, que tendrá lugar en las 28 sedes de las Escuelas de la Red de Músicas. Es decir, ese día se realizarán de manera simultánea 28 conciertos en Medellín, todos a las 6:00 de la tarde.

Otro evento que se llevará a cabo este fin de semana, exactamente el domingo 30 de noviembre, será el Parque Cultural Navideño en el Parque de los Pies Descalzos. Este show busca rendir homenaje a Medellín en sus 350 años con presentaciones de artistas locales y nacionales como Nelson Velásquez, El Combo de las Estrellas y Leonardo Marín “El Apachurrao”. El evento se realizará de 7:00 de la noche a 1:00 de la mañana.