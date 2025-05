Guatapé vibró con una feroz competencia de aguas abiertas en el Panamericano de Natación

Pero la adrenalina, el ser consciente de que a los otros competidores también les estaba costando, lo impulsó. El sprint final fue rápido: se demoraron menos de cinco minutos. Dos nadadores brasileños presionaban al mexicano, buscando vencerlo. Pero Paulo, joven de piel bronceada, cabello rizado tirando a naranja, ojos verdes y 1,85 metros de estatura, no cedió.

La experiencia que ganó en los Juegos Olímpicos de París, donde a sus 18 años (ahora tiene 19), fue el mejor latinoamericano en la prueba de aguas abiertas ocupando el puesto 12 en la competencia que se realizó en el Río Sena, le ayudó a seguir, le dio fuerzas para anteponerse a los 21 grados que se sentían dentro de la represa, caliente por el sol picante que hizo este viernes; y al viento fuerte, que soplaba en contra de la dirección en la que nadaban los deportistas camino a la meta.

“Estuvo padre (buena) la competencia. Me sentí muy feliz, aunque estoy cansado. En los últimos metros no tenía piernas, pero la preparación que hice aquí, donde llevaba más de 2 semanas, me ayudó mucho. No sé qué tiempo hice, pero nadamos rápido”, le dijo a este diario el deportista, radicado en Alemania desde finales del 2023 y quien este año termina la prepa (secundaria) en su país natal de manera virtual.

Paulo, quien dijo que la presencia de Emiliano, un amigo cercano, lo motivó para continuar en las últimas dos vueltas, cuando después de nadar 2 horas en contra de la corriente se sentía cansado, viajará en los próximos días a México para despedirse de sus familiares y regresará a Alemania, donde vive su hermano, para entrenar y prepararse para el Mundial de Aguas Abiertas, en el que espera ganar después de dedicarle casi toda su vida (desde que tenía seis años), a la natación en escenarios naturales.