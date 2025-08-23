Hace 51 años un ciclista colombiano debutó en la Vuelta a España

Han pasado 51 años desde que un colombiano compitió por primera vez en la Vuelta a España. Ese privilegio de debutar en la importante competencia, que integra las tres grandes del pedal junto al Giro de Italia y el Tour de Francia, lo tuvo, a sus 32 años de edad, el medellinense Giovanni Jiménez Ocampo. Fue como un nuevo premio a su aventura de llegar al continente europeo, cuando se veía utópico que un compatriota pudiera hacer patria allí a punta de pedalazos. Lea: Egan Bernal y sus expectativas para la Vuelta a España-2025: “Quiero estar lo más adelante posible” En sus relatos en el periódico El Colombiano, el especialista en ciclismo Pablo Arbeláez rememoró que Giovanni fue un héroe, o mejor, casi que un Marco Polo. “Jiménez es el pionero. El ciclista que, deseoso de conocer nuevas experiencias, dio el paso en nombre de su deporte y tuvo las agallas de emprender una nueva vida más allá de los mares para estar al lado de aquellos héroes de leyenda, cuyas hazañas se escribían en los periódicos y revistas”, contó en su momento Arbeláez sobre el hombre que viajó a Europa en 1962 desde Santa Marta, a bordo del Fort Carrillón, un barco carguero, en una travesía que duró 12 días y la cual, como le confesó el propio excorredor, “vomitó la mitad del recorrido” camino a Hamburgo, Alemania, donde se asentó al comienzo. Y razón tenía Arbeláez, pues también fue Giovanni el primer representante nacional en ganar una carrera profesional en el Viejo Continente, lograda el 22 de julio de 1971 en Bélgica, durante el Gran Premio de Mechelen. Días después, el 31 de julio, triunfó en la Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden - Bazel – Kruibeke. En esa Vuelta del 74, que contó con la presencia de 90 corredores, Giovanni le dijo adiós a la competencia en la novena fracción, entre Madrid y Los Ángeles de San Rafael. Luego, en 1978, también asistió a la Vuelta, pero se retiró tras la segunda etapa.

La historia creció

Desde su presencia allí, Colombia ha tenido la oportunidad de competir en su historial en la ronda ibérica con 132 corredores. El último en debutar, este sábado, fue el boyacense Juan Guillermo Martínez, joven promesa de 20 años y quien corre para el Team Picnic PostNL. Junto a él tomaron la partida en la edición 80 de la competencia Egan Bernal, Brandon Martínez (Ineos), Sergio Higuita, Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain) y Esteban Chaves (EF Education), quien fue tercero de la carrera en 2016. Así como el bogotano Chaves, quien ya tiene 35 años, son varios los compatriotas que le han regalado alegrías al país en esta competencia de tres semanas, la última de la temporada.

Momentos de gloria

Nairo Quintana fue el segundo colombiano en ganar la Vuelta, sucedió en 2016. FOTO GETTY

Hasta ahora dos corredores nuestros han conquistado la carrera: Luis Alberto Herrera, en 1987, y Nairo Quintana, en 2016. Además, 23 pedalistas han logrado 38 triunfos de etapa, la primera de ellas, el 30 de abril de 1985, por Antonio Agudelo, durante la séptima fracción, entre Cangas de Onís y Alto Campoo, y representando al recordado equipo Café de Colombia-Pilas Varta, el primero del país que hizo parte de la competencia. Sumado a este han tomado la partida allí otros elencos criollos como Ryalcao Postobón, Pony Malta Avianca, Avianca Telecom, Gaseosas Glacial, Team Colombia y Manzana Postobón.

El Ryalcao-Postobón, dirigido por Raúl Mesa, ahora con 82 años, fue el primero y único elenco colombiano hasta ahora en conquistar la clasificación por equipos en la Vuelta a España, gesta lograda en 1987. “Fue un momento inolvidable, se ratificó el poderío del ciclista colombiano. Apoyamos no solo a Lucho, quien corría para el Café de Colombia, a conseguir el título general, sino que logramos montarnos al podio como mejor equipo”, recordó Raúl Mesa, hoy dirigiendo al NU Colombia. “Tras ese triunfo de Lucho, se siguió cambiando el panorama frente a nuestros corredores que venían abriendo puertas en Europa desde la década del 70. Entonces conseguimos más cupos para poder participar en otras importantes competencias”, agregó Mesa, quien suma 55 años como entrenador y quien acaba de conseguir su título 17 de Vuelta a Colombia con la victoria de Rodrigo Contreras. Además, ostenta 13 conquistas en Clásico RCN.

Más satisfacciones

Santiago Botero logró tres etapas y fue líder en 2001 de la Vuelta a España. FOTO GETTY