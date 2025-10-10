María Corina Machado, la opositora que quiere libertar a Venezuela, ganó el Nobel de Paz 2025

Muchos venezolanos lloran al verla pasar, otros se abalanzan al camión que la lleva y algunos hasta la llaman “Libertadora”: María Corina Machado, ganadora este viernes del Nobel de la Paz e infatigable opositora del gobierno, despierta un sentimiento casi religioso en su país. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, reaccionó la opositora en conversación con su aliado Edmundo González al conocer la distinción. “¡Estoy en shock!”, afirmó la política, que vive en la clandestinidad.
De jeans y camisa blanca, con aires de estrella de rock, Machado, que nació en Caracas hace 58 años, recorrió el país durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.
Sus seguidores destacan su “coherencia”, sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.