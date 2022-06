Según el diario AS, en la natación la estatura, el tamaño de las manos y de los pies son factores que marcan la diferencia, toda vez que permiten que los deportistas hagan en menor tiempo los desplazamientos en los recorridos y que tengan mayor potencia en sus movimientos, lo que les da más opciones de ganar pruebas y romper récords mundiales.

Un reclamo

Sin embargo, una deportista transgénero con la que habló este diario, que lleva nueve años en su proceso y pidió la reserva de su nombre, aseguró que “el Comité Olímpico y las federaciones no hacen las cosas bien porque solo realizan estudios de fuerza, de rendimiento físico que analizan los doctores, pero no van a la práctica, no van a donde las personas a preguntarles por su testimonio para estudiar las particularidades de cada caso. Ellos solamente crean normas y ya, deberían conocer el concepto de muchas deportistas trans. Solo las que hemos vivido este proceso podemos hablar con propiedad del mismo. Deberían tener en cuenta nuestras experiencias para crear las nuevas leyes”.

Esto lo dice porque desde su experiencia los verdaderos cambios en su capacidades físicas los comenzó a sentir cuando terminó el proceso de transición de género, es decir, cuando cambió sus órganos generadores de células sexuales, conocidos como gónadas, que en su caso particular fue luego de que dejó de tener testículos.

“Antes de eso, así yo estuviera utilizando las hormonas y los bloqueadores hormonales, mi fuerza era igual. Yo sentí diferencias cuando cambié las gónadas. Después de eso el cuerpo queda muy débil”, confesó.