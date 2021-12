Una sorpresa desagradable se llevó Agustín Vuletich en su visita a la sede del Medellín. Si bien su contrato finalizaba el 31 de este mes, los directivos ya le habían dado algunas puntadas sobre su continuidad.

¿Lo cogió por sorpresa su salida del DIM?

“No es mi intención entrar en polémicas con nadie. Sin embargo, creía que estaba para continuar, porque me lo había manifestado el gerente deportivo, que querían contar conmigo. Estaba esperando porque el equipo ya no está entrenando más este año y tenía la esperanza de resolver todo antes de ir a Argentina a pasar Navidad con mi familia”.

¿Cómo supo la noticia?

“Fui a las oficinas a comprar unas camisetas para un amigo y allí estaban el presidente y el dueño. Aprovecharon y me hicieron ingresar para informarme la decisión. Creo ser una persona respetuosa e inteligente. Les agradecí por la posibilidad de jugar aquí en Medellín, un equipo al que yo quería venir desde que llegué a Rionegro, donde tuve mi primera experiencia en el fútbol colombiano. Les manifesté que ellos sabían que yo tenía todas las ganas de continuar, pero si ya estaba decidido no podía hacer más nada”.

¿Ya había tenido acercamientos para seguir?

“Sí, había hablado en la semana anterior con Cunda Valencia, lo conversamos muchas veces, me había manifestado que habían tomado la decisión de contar conmigo para la próxima temporada, y estaban tratando de concretar el tema. Cuando llegué a principio de año al DIM firmé por un año, pero el club también se aseguraba que si yo tenía buen rendimiento, quedaba con la opción de compra. Ya estaba resuelto el tema contractual para el segundo y el tercer año”.

¿Por qué cree que no se da su continuidad?

“No sé, lo que ellos me dijeron es que era por una cuestión económica, que el entrenador había tenido una reunión y que pensaban en otras posibilidades. Ya uno internamente tendrá sus sensaciones”.

¿Su salida está relacionada con diferencias con el DT, hay mala relación entre el entrenador y los jugadores?

“Esa pregunta está totalmente de más. Eso no tiene nada que ver, porque hasta hace dos días iba a continuar. Estaba todo dado para seguir, ellos habrán tenido sus reuniones, como es correcto, porque están armando un proyecto deportivo y tomaron la decisión de que yo no siga. ¿Cómo será la relación de los demás compañeros con el entrenador? La verdad que no lo sé, pero desde mi lado sigo con el técnico y los preparadores físicos con la mejor relación porque todos me conocen y saben lo profesional que soy, lo respetuoso que soy. Si un entrenador ha decidido no ponerme a jugar, creo que nunca es algo personal, habrá sido por gusto futbolístico y nada más. Con los dos entrenadores que tuve en el Medellín tuve la mejor relación y gracias a Dios les pude dar buen rendimiento que eso al fin de cuentas es lo que muchas veces importa”.

¿Qué balance le deja a su paso por el Medellín?

“Mi situación personal, más allá de lo que fueron los resultados grupales, muy bueno. En lo colectivo también me llevo un título (Copa Betplay). Superé las expectativas de muchas personas. Me sentí siempre muy bien, importante en el equipo, me gané un lugar en lo deportivo y también pude ser un referente del equipo. Mi rendimiento siempre fue, creo, bueno, más allá de algunos partidos en donde no logramos los resultados. Me sentí bien, me llevo muchas placas de mejor jugador del partido, y el cariño de la gente que es muy importante, ganarse el corazón de una hinchada tan exigente.”

¿Tiene propuestas?

“Sí, desde que se hizo pública la noticia, además muchos equipos han preguntado por mí a lo largo del año, aunque yo pensaba en darle continuidad a mi contrato. Como yo quería seguir no había dado demasiada importancia a lo que otros me ofrecían”