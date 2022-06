Recomponer la defensa será el principal reto del entrenador Julio Avelino Comesaña de cara al partido de este domingo frente a Envigado FC, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 1-2022.

En este compromiso, que se cumplirá a partir de las 3:00 p.m. en el estadio Polideportivo Sur, Independiente Medellín no podrá contar con uno de sus capitanes, Andrés Cadavid, quien ajustó cinco amarillas en el campeonato en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el Equipo del Pueblo empató (0-0) con Deportes Tolima, el miércoles anterior, en la fecha 2.

El conjunto rojo podría sentir la ausencia del defensa debido a que es el jugador con mayor regularidad este semestre. El zaguero ha disputado los 90 minutos en los 20 partidos del Poderoso en la Liga y en los ocho que tuvo en la Copa Sudamericana. En la única competencia que no ha tenido el pleno de minutos es en la Copa Betplay, certamen en el que no obstante también ha estado en acción.

“Es evidente lo que significa Andrés Cadavid para el equipo, por su experiencia. Ha jugado si mal no estoy 30 de 31 partidos, por algo ha pasado eso, no se necesita explicar mucho, pero nosotros vamos a tratar de no extrañarlo, lo recordamos porque es un jugador importante, pero en la cancha no queremos echarlo de menos”, expresó Julio Avelino Comesaña respecto a la ausencia del experimentado jugador.

El estratega colombo-uruguayo sugirió que ante esta clase de circunstancias hay que actuar de la forma más sencilla posible y evitar al máximo complicarse, para tener “las garantías de poseer gente que traiga ritmo de partidos, que esté en condiciones, para no ponerse con inventos raros en una circunstancia donde no hay mañana, no existe revancha”.

De acuerdo con esta postura, lo más probable es que el cuerpo técnico del elenco rojo se incline por Juan Guillermo Arboleda para ocupar esta plaza, debido a que este jugador trae ritmo de competencia y además no le es completamente ajena esta posición.

Otra alternativa podría ser Didier Bueno, pero esta no tiene mucha fuerza si se analiza que el zaguero, oriundo de Majagual, solo acumula este semestre 223 minutos, 43 de ellos por Liga, contra 1.680 de Arboleda, que en la mayoría de ocasiones es el que ha estado en cancha como lateral derecho.

“Estamos en condiciones de reemplazar a Andrés y así queda solucionado el problema”, insistió Comesaña.

Se espera que la tranquilidad que muestra el estratega se refleje en la cancha para que el DIM mantenga la regularidad que ha alcanzado en la recta final de la Liga, también como visitante .