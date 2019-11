Armar un equipo fuerte para Libertadores es tarea del DIM

Otra estrategia acertada del técnico Aldo Bobadilla en la Copa Águila y que quizá no se mencionó mucho fue pedirles a los dirigentes no tocar el tema de contratos con los jugadores hasta tanto no se definiera la final con Cali.

Así lo dejó entrever el gerente deportivo Juan Bernardo Valencia, quien, al igual que la afición, vio un grupo concentrado, pues el estratega les reiteró a sus dirigidos que alcanzar este título y asegurar un cupo en la Copa Libertadores de 2020 significaban salvar la temporada.

Tras la celebración el miércoles, los jugadores quedaron libres y el martes regresarán a prácticas. Ese día el cuerpo técnico y los dirigentes les contarán los planes a seguir.

En principio, la dirigencia deberá tomar dos grandes decisiones en relación con la continuidad del goleador Germán Cano y del arquero David González, dos referentes del equipo. El argentino le dio la primera opción al DIM, como lo aseguró en medio del festejo. Y el guardameta, el jugador más ganador en la historia del club con cuatro títulos, termina contrato en diciembre, pero aseguró que quiere seguir defendiendo el arco rojo.

En los dos casos, la dirigencia tiene la última palabra. De entrada, la Conmebol le dará 1.659 millones de pesos por ingresar a la segunda fase de la Libertadores, según la tabla de premios de 2019.