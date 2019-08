El rojo recupera al “león” Arregui para el derbi paisa

Por juan felipe zuleta valencia

La víspera del clásico encontró a Adrián Arregui leyendo a Borges y adelantando su preparación para ser técnico en un futuro.

Arregui es un futbolista que escapa a los moldes del jugador suramericano. Es un hombre que combina el carácter, a veces desbordado en el campo de juego, con la sensibilidad por la literatura y el mundo que lo rodea.

En esta ciudad que le entregó reconocimiento perdurable a muchos argentinos que alegraron las tardes de domingo con su talento y formaron su propio mito gracias con su personalidad, el volante del DIM ha conquistado, en apenas dos meses, el respeto de mucha gente.

En la antesala del partido ante Nacional, Arregui entregó a EL COLOMBIANO un testimonio de cómo vivir un clásico con el equilibrio entre fervor y sensatez.

Adrián, cuando marcó ante Equidad expresó a este medio que era una alegría que lo apaciguaba porque venía pasando un momento difícil. ¿Ya superó esa situación?

“Fue una crisis. Estaba extrañando a mi hijo, mi familia, mis lugares. Es normal. Se había ido mi pareja, el nene no había llegado y ya se había ido. Entonces eso hizo que andara un poco triste. Pero ya pasó, pasamos la página. Ahora estamos tratando de hacernos fuertes en la adaptación y tratando de que no vuelvan a aparecer esas nostalgias”.

¿Qué hizo para sobrellevar esa situación?

“He encontrado personas que me han ayudado. Germán (Cano) es uno. Pasamos juntos bastantes días a la semana. También hay chicos argentinos acá, nos vemos y nos juntamos a comer y hacen que todo sea más llevadero”.

Uno de los aspectos que más ha resaltado en su juego es la vehemencia. ¿Ha sido difícil la adaptación al fútbol colombiano en el que se tolera poco el juego fuerte y los árbitros son proclives a las tarjetas?

“Uno va conociendo también a los árbitros. Hoy seguramente tengo mejor relación con ellos que cuando recién llegué, porque seguro me veían, según esa forma que describís, como alguien que no encajaba. Pero creo que hablándoles, haciéndoles ver que cuando entro por un balón no busco que me echen sino competir bien por mi equipo, cambia un poco el concepto. Tengo cuatro expulsiones en diez años de carrera y fueron por doble amarilla. Sé cómo jugar, hay que hacerse conocer y tener buen diálogo con los árbitros”.

Los jugadores del sur del continente tienen mucha afinidad con esta clase de partidos por la forma tan intensa en la que se vive el fútbol allí. ¿Qué piensa de este clásico?

“Este clásico, incluso lo hablamos con Tino Costa (jugaron juntos en San Martín de Tucumán), es un paso grande en nuestras carreras. Lo que he visto por redes sociales y en el ambiente me habla de un clásico de mucha calidad. Creo también que, aunque hay rivalidad, claro que la hay y mucha, acá se vive el juego aún de una forma muy noble. Uno ve que la hinchada quiere que el equipo gane, pero lo haga con méritos, con justicia. Hay mucha familiaridad en el ambiente general del fútbol.

En Argentina, por el contrario, el entorno puede ser muy nocivo. La presión por los resultados se traslada muchas veces a tu familia y eso te desgasta mental y espiritualmente. Entonces creo que acá el oficio y la pasión general por el fútbol se vive de una forma muy equilibrada”.

Ese es un buen mensaje y reivindica de paso los esfuerzos que ha hecho la ciudad para tener un derbi en paz en los últimos años...

“Sí, en estos escenarios hay que restar dramatismo y enviar mensajes de tranquilidad, porque los chicos (jugadores jóvenes) que por ahí ves que puede absorverlos un partido de estos, necesitan saber que el lunes nada habrá cambiado. Solo se le puso otra raya al tigre, se sumó una nueva experiencia y tendremos que trabajar igual si se gana o se pierde”.

Usted que es un hombre de lecturas, ¿qué anda leyendo por estos días?

“Mirá, ahora arranqué con el curso de técnico. Estoy con eso y con varios libros que me han regalado. Estoy leyendo El Aleph de Borges, hay varios cuentos interesantes. Estoy también con Historias del diván, de Gabriel Rolón, es un poco más de sicoanálisis, lo recomiendo muchísimo. Y ahí vamos, intentando ver si estas lecturas nos hacen bien al cerebro. Después tengo otros libros en lista de espera que me regalaron para mi cumpleaños. Pero ahora quiero enfocarme en el curso y sacarlo bien” n