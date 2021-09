El técnico del Independiente Medellín, Julio Comesaña, criticó fuertemente a la hinchada del Poderoso tras la victoria 3-1 sobre Caldas que marcó el reestreno del entrenador como timonel rojo.

“Con todo respeto quiero decirles a los hinchas del Medellín, que me da la sensación que son hinchas de otros equipos , es increíble que en medio de una situación adversa no respalden, nosotros los queremos mucho y jugamos para ellos, pero necesitamos que nos devuelvan ese cariño y apoyen en momentos de dificultades. Cuando jugamos un partido en casa y sentimos la tribuna en contra, sinceramente me duele mucho”, dijo el estratega escarlata.

Pese al resultado favorable, Comesaña reconoció que el equipo tuvo momentos complicados y aspectos en los que debe trabajar de cara al compromiso frente al Quindío en la fecha 11 de la Liga.

“Nos costó mucho elaborar juego ofensivo, tuvimos problemas en el mediocampo, pero afortunadamente cada vez que recuperábamos atacábamos y logramos anotar unos goles bonitos”.

El resultado todavía le da esperanzas al club antioqueño de clasificarse entre los ocho mejores del torneo, en la actualidad posee 14 unidades