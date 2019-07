“El hincha solo se convence con lo que vea en la cancha”: González

El Medellín entra esta semana en la recta final de la pretemporada con una buena semblanza en su estructura futbolística. Así lo demostró en los partidos amistosos frente a Pachuca de México (victoria 2-1) y Peñarol de Uruguay (3-3) en EE. UU.

Al técnico Alexis Mendoza y a los directivos les quedan pocos días para terminar de ensamblar su plantilla y tratar de sortear los escollos por las lesiones de varios futbolistas. La última, de Leonardo Castro, quien inicialmente tiene una incapacidad de seis meses.

Otro que estaba pendiente de un diagnóstico final era el lateral izquierdo Dairon Mosquera, por esguince de tobillo. Larry Angulo y Nicolás Palacios tampoco pudieron hacer la pretemporada por inconvenientes físicos, al igual que Hernán Pertuz.

El arquero David González, quien conserva su mesura y aplomo, habla de esta nueva versión del Poderoso, en la que destaca la planificación que se ha hecho.

A una semana de comenzar el torneo colombiano, ¿cómo se ha sentido?

“Bien, el trabajo ha sido muy bueno. Hace tiempo no se tenían hasta seis semanas de labores previo a una liga y eso da tiempo para construir sociedades y asimilar los conceptos del cuerpo técnico. Esperamos que todo se pueda plasmar en la cancha en los partidos iniciales que es cuando realmente se necesita”.

¿Qué sensaciones tiene de la llegada de nuevos compañeros como Adrián Arregui y Andrés Cadavid, cómo se han adaptado?

“El solo hecho de tener este periodo de acondicionamiento cambia todo. Y es que para un cuerpo técnico nuevo, llegar a conocer jugadores, el medio, la hinchada, la idiosincrasia del club en dos o tres semanas es muy complicado. Tener seis semanas ya da un poco más de espacio para plantear lo que quiere. El entrenador y sus colaboradores han venido con una disposición increíble, son seres humanos intachables. El grupo está contento, alegre, ya con ansiedad de que empiece el torneo y se muestre lo que hemos venido preparando”.

¿Qué opina de la conformación de la nómina en la que los jóvenes demuestran que pueden ser protagonistas?

“Todos fuimos jóvenes alguna vez, a mí también me pasó cuando decían que no podían dejarle la responsabilidad a un arquero tan inexperto. Es normal que el aficionado se sienta así y más después de un torneo como el pasado en el que no terminamos jugando ni finales, es comprensible que la gente esté intranquila y quiera más jugadores; pienso que la lesión de Leonardo Castro tiene que abrir esa puerta, porque es un futbolista importante que nos da varias opciones de ataque, tanto por banda como adelante. Me parece que eso no lo tenemos hoy, pero es un tema del que no me corresponde hablar a mí”.

¿Cómo ha visto a los jugadores que llegaron?

“Sin duda son jugadores que van a aportar mucho desde el liderazgo. Andrés (Cadavid) es una persona que todos conocemos, un referente del fútbol colombiano, me parece que estábamos necesitando alguien así, sobre todo con el perfil zurdo ya que en varias temporadas hemos tenido que jugar con centrales con perfil cambiado. Son varios plus que tiene: líder, seguro, incluso el intimidar a los rivales; eso nos va a dar mucha seguridad en defensa. Arregui (Adrián) es un muchacho que se ha incorporado muy bien al grupo, gran persona y en la parte defensiva es una máquina para recuperar balones, estamos contentos por ese lado”.

¿Le da seguridad esta nómina, qué mensaje le daría al seguidor de DIM?

“Yo siempre les digo que los entiendo, es normal que uno como hincha siempre va a estar intranquilo y más después de un semestre como el que acabamos de vivir. Pero es cuestión de los jugadores tratar de cambiar eso, porque por más que nosotros digamos cosas bonitas ante los micrófonos al aficionado solo le va a llegar lo que vea en la cancha. Para eso estamos trabajando desde el inicio del campeonato, lleguen o no jugadores, para tratar de convencer y meterle en la cabeza al hincha que se ha hecho un buen trabajo, que se tiene una idea de juego y que vamos a ir por el campeonato”