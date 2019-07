La juventud aporta en el proyecto del Poderoso

En silencio, pero con intensidad, Envigado continúa la pretemporada. Ayer hubo entrenamiento normal. Este miércoles, en el estadio del Polideportivo Sur, seguramente en horas de la mañana, jugará un partido amistoso con el Once Caldas. El fin de semana tendría otro fogueo con rival por definir.

Dos partidos de preparación ha tenido Rionegro en la actual pretemporada. En uno perdió 3-1 con el Medellín y en el otro venció 3-0 a Envigado, de acuerdo con su oficina de prensa.

Este martes, a las 9:00 a.m. en el estadio Alberto Grisales recibirá a Jaguares de Córdoba. No habrá ingreso al público, pero sí a los periodistas. Luego de la llegada de Aldo Leao Ramírez y de la salida del lateral Daniel Muñoz no han confirmado novedades. Por la redes se meciona la posible vinculación de Alcatraz García.