El colombiano Jaime Echenique habló antes del juego frente a los Rockets, este miércoles (7:00 p.m.), sobre la experiencia de su debut y lo que está viviendo en la NBA.

Tras su estreno ha estado en el banco, sin actuar. ¿Cómo vive usted estos momentos?

“No siento ansiedad, sino el deseo de jugar. Todos entendemos que es un proceso, muchos comentarán que no he vuelto a actuar, pero estoy tranquilo. Mientras espero en la banca mi oportunidad, hablo con los entrenadores, hago preguntas, analizo el juego, siempre buscando aprender y crecer, a la espera de ser llamado. Mientras eso pasa, entreno después del partido para prepararme bien. No hay estrés ni nada parecido, estoy tranquilo, trabajo fuerte para esperar otras opciones que sé que vendrán”.

¿Qué le falta al jugador colombiano para avanzar como usted?

“En Latinoamérica creo que es indispensable tener más constancia y más competencia. Algunos compatriotas han podido actuar en la Liga Profesional colombiana, pero se requiere que sea más extensa porque, lastimosamente, los que tenemos el sueño de debutar siempre debemos salir del país, buscar opciones en EE. UU. o Europa para tener más partidos, más experiencia, y así poder ser vistos. Creo que nuestra Liga debe fortalecerse para que tenga mayor reputación y el mundo sepa que en el país hay talento, porque sí tenemos muchos”.

¿Qué sacrificios hizo para alcanzar su sueño deportivo?

“Muchos. Me fui de casa cuando tenía 17 años, sacrifiqué tiempo con mis amigos, mi familia, mi juventud porque este no es un deporte de dos horas para tomarlo como un pasatiempo. Este es un trabajo de tiempo completo en el que hay que pasar muchas horas entrenando en el gimnasio y más si quieres llegar a este nivel. Pero esta es mi vida, la amo, y tengo el apoyo de mis padres”.

¿Cómo ha sentido la reacción de los colombianos después de su debut?

“Por lo general yo no llamo tanto la atención. Ahora recibo, en las redes sociales, el amor de la gente en Colombia pero, definitivamente, mis padres y mi familia son los que reciben ahora esa atención. Ellos me comentan que la gente dice: ‘oye, eres la tía; a mi papá le dicen, oh, eres el padre del jugador de la NBA’. Mi padre es tímido, mi mamá es un poquito más abierta, habla de este tipo de cosas. Supongo que descubriré cuando vaya a Colombia cómo esta todo y cómo reaccionarán cuando me vean”.

¿Qué significan sus padres en su vida?

“Mi papá es mi parte cognitiva, sabe cómo hablarme, qué decirme dependiendo el momento que esté viviendo. Mi mamá es la parte emocional, ella quiere solucionarme todos los problemas que tengo, así no pueda, ellos son incondicionales conmigo”.

¿En qué aspectos está concentrado ahora para mejorar su rendimiento?

“Estoy con jugadores de mucha experiencia y aprendo de ellos. Siempre me explican sobre cosas que debo ver del juego, detalles que me sirven para seguir creciendo”.

¿Qué les dice a sus fans niños?

“Que trabajen fuerte, siempre poniéndose metas. Que nunca se dejen quitar los sueños, así les digan que no pueden. A mí muchos me cerraron la puerta, pero nunca desistí y aquí estoy, trabajando para sostenerme a este nivel”