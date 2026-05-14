Jannik Sinner logra la racha más larga de triunfos en Masters 1000 y avanzó a semifinal de Roma

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, logró su 32ª victoria consecutiva en Masters 1000 para establecer la racha más larga de triunfos a este nivel, al vencer al ruso Andrey Rublev (14º) por 6-2 y 6-4 en los cuartos de final de Roma.
Sinner, grandísimo favorito en el Masters 1000 de Roma ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, mejoró el récord que compartía desde el miércoles con Novak Djokovic, quien había encadenado 31 victorias seguidas entre marzo y agosto de 2011 en los torneos más importantes después de los Grand Slams.
“Siento un poco de cansancio, he jugado mucho estos dos últimos meses, pero estoy contento, aunque en mi opinión no hicimos un gran partido debido a las difíciles condiciones de juego, con mucho viento”, explicó al salir del Campo Centrale.