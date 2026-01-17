Del desierto al podio: el título histórico del colombiano Javier Vélez en el Dakar 2026

Javier Vélez escribió una de las páginas más importantes en la historia del automovilismo colombiano al coronarse campeón de la categoría H4 en la modalidad Classic del Rally Dakar 2026, la prueba de resistencia más dura y prestigiosa del planeta. En los desiertos implacables de Arabia Saudí, el piloto antioqueño no solo completó la competencia, sino que la dominó con inteligencia, constancia y una concentración absoluta que lo llevó a lo más alto del podio.

La edición 2026 del Rally Dakar llegó a su final el sábado, tras trece extenuantes jornadas. La última etapa se disputó en Yanbu, ciudad portuaria a orillas del mar Rojo, con un recorrido corto pero exigente: 51 kilómetros cronometrados y 46 de enlace sobre terreno arenoso, donde cada error podía costar un título. Allí, Vélez afrontó el cierre junto a su navegante, el argentino Gastón Mattarucco, a bordo de una Toyota Land Cruiser preparada por el equipo Be Racing.

La dupla colombo-argentina llegó a la etapa final como líder de la categoría H4 y ubicada en el puesto 49 de la clasificación general del Classic, con la misión clara de administrar la ventaja. La jornada fue ganada por los grandes dominadores de la modalidad, el lituano Karolis Raisys y el francés Christophe Marques, seguidos por los italianos Filippo Colnaghi e Irene Saderini. Vélez y Mattarucco finalizaron la etapa en el puesto 65, a 880 puntos de los ganadores del día, resultado suficiente para sellar el objetivo mayor.

Con claridad y solidez, el colombiano mantuvo el primer lugar de la categoría H4 y se consagró campeón, marcando un hito histórico para Colombia en el Rally Dakar. En la clasificación general del Classic, Vélez y Mattarucco finalizaron en la posición 51, mientras que Raisys y Marques se coronaron campeones absolutos de la modalidad.

“Más no puedo pedir, primer puesto en la categoría. Fue una magnífica decisión haber pasado al Classic. Estuvimos nueve días de primeros en la categoría; fueron muy duras las madrugadas, pero las carreras fluían y los kilómetros los íbamos superando”, expresó Vélez al término de la última etapa, reflejando la satisfacción de una apuesta que dio frutos.

La dupla completó los 7.281 kilómetros del recorrido total de esta modalidad en la 48ª edición del Dakar, asegurando el liderato del grupo H4 (velocidad media alta) desde la segunda etapa y manteniéndolo de forma ininterrumpida hasta la meta final. No fue casualidad: fue el resultado de disciplina, estrategia y precisión extrema.

“Es una modalidad que exige atención absoluta, minuto a minuto y kilómetro a kilómetro, para no exceder ni quedar por debajo de los tiempos establecidos. La concentración debe ser constante, sin margen para distracciones”, explicó el piloto antioqueño, quien destacó cómo la exigencia aumentó etapa tras etapa, con tiempos de enlace cada vez más ajustados.

A lo largo del recorrido, Vélez y Mattarucco superaron pruebas de regularidad, navegación, dunas y terrenos de arena y piedra sin registrar inconvenientes mecánicos de consideración, un mérito adicional en una competencia donde la fiabilidad suele ser tan determinante como la velocidad.

Colombia, esta vez, no solo estuvo representada en el Dakar. Con Javier Vélez, el país celebró un título histórico que confirma que, incluso en el desierto más hostil del mundo, la bandera tricolor también sabe llegar primero.

Otros colombianos que se han destacado

Colombia no ha logrado ganar el Rally Dakar en las categorías principales de autos y motos, aunque sí ha tenido participaciones destacadas, además de la de Javier Vélez. Pilotos como Francisco Álvarez y Mateo Moreno han sobresalido por completar la dura prueba en motos, mientras que Martha Mariño y Carlos Bustamante marcaron un precedente al ser los primeros colombianos en finalizar el Dakar en la categoría de autos, en 2013. En un rally donde llegar a la meta ya es una victoria, Colombia ha demostrado perseverancia y presencia constante, consolidando su nombre en una de las pruebas más extremas del mundo.