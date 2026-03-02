En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar vista del gobernador y el alcalde

Al menos dos drones fueron captados sobrevolando Hidroituango en la noche del pasado domingo y, ante las situaciones recientemente ocurridas con estas aeronaves no tripuladas en el departamento, desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín decidieron cancelar un evento que tenían en esta central hidroeléctrica con cerca de 100 periodistas. En las imágenes se ven las luces de esas aeronaves, haciendo recorridos constantes sobre este lugar, con luces titilando, por lo que se hizo un llamado inmediato a las autoridades departamentales para que evaluaran la situación de seguridad en el lugar antes del evento, programado para la mañana de este lunes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que “los videos están grabados por la fuerza pública y ahí se ven los drones. Y yo pregunto, ¿será que los drones de las FARC tiran rosas? Los drones de las disidencias de las Farc tiran bombas, y así han asesinado a soldados, a policías y a población civil”. Pero esta modalidad de intimidaciones con drones se viene intensificando desde el año pasado y se hizo más visible el pasado 21 de agosto, tras la muerte de 13 policías en el municipio de Anorí. Entérese: “A Petro no le da nada si sus amigos de las Farc nos matan al gobernador y a mí”: alcalde de Medellín sobre amenaza de atentado en Hidroituango Si bien el ataque fue perpetrado con artefactos explosivos, se conoció que las labores de recuperación de los cuerpos de los uniformados se demoraron porque el frente 36 de las disidencias de las Farc estaban sobrevolando el sector. Desde entonces se han reportado, al menos, ocho situaciones en todo Antioquia en la que se han visto implicadas las estructuras criminales con el uso de drones, bien sea para cometer ataques con fallecidos o para intimidar a las fuerzas armadas y a la población civil.

El caso más reciente con muertos se registró el pasado jueves en la vereda La Jagua, de Segovia, donde con un dron fueron asesinados una mujer y sus dos hijos. Durante el pasado fin de semana denunciaron en Ituango y Vegachí situaciones con drones que obligaron a cerrar estaciones de gasolina, generando inconvenientes para el suministro de combustible a los vehículos. Le puede interesar: Hasta con drones atacan estaciones de gasolina en Ituango, ¿qué hay detrás? Si bien en Antioquia ya se tiene registro de ofensivas por parte del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, este segundo grupo es el que estaría mandando la parada en los ataques bajo esa modalidad. De hecho, el frente 36, liderado por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, estaría tanto de las presuntas intimidaciones al gobernador y el alcalde como de los recientes ataques e intimidaciones en Segovia, Ituango, Vegachí y Hidroituango.

En cuanto al tipo de drones que están manejando estos grupos delincuenciales, se tiene conocimiento que tienen varios tipos, dependiendo de la necesidad. Por un lado, los de uso comercial, que se pueden conseguir por internet en poco más de 1 millón de pesos, y los cuales se usan, principalmente para hacer sobrevuelos. Por el otro habría drones provenientes del exterior, con mayor tecnología y capacidad que les permitiría hacer mayores sobrevuelos y perpetrar ataques, en algunos casos con granadas de mortero y en otros cargados con explosivos, los cuales serían lanzados directamente contra sus enemigos. Siga leyendo: De “los más buscados” a negociadores y “gestores” de paz: el prontuario de disidentes de “Calarcá” con los que pacta el Gobierno Bloque de preguntas y respuestas