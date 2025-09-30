Mochoman, el ciclista paralímpico llega con su historia de vida a la televisión española

Cuando era niño, Juan José Florián fue reclutado por las Farc. Logró escapar luego de vivir un año en el monte, se enfiló en el Ejército, luego sufrió un atentado en el que perdió las dos manos, la pierna derecha, la visión del ojo derecho, la audición del oído derecho y quedó con quemaduras en el resto del cuerpo. En un giro aún más inesperado, este hombre terminó siendo un ciclista de élite.
La historia de vida de Juan José Florián, conocido en el mundo del deporte como Mochoman, es digna de una película, y en Movistar, donde llegó en 2019 para conformar el equipo de ciclismo paralímpico, quisieron rendirle un homenaje con un documental que se presentará en España.
Este antioqueño, que nació en Puerto Berrío hace 42 años, pero muy pequeño fue llevado a vivir a Granada, Meta, lugar donde fue reclutado por las Farc, organización que lo mantuvo en contra de su voluntad por espacio de un año. Recuerda de esos días no solo el dolor de un niño, quien a los 13 años es apartado de su familia, sino de todo lo que le insistieron para cambiar su mentalidad. Pero él, fiel a los valores que su mamá le había enseñado, nunca vio a los soldados como enemigos; por el contrario, ser parte del Ejército Nacional era su sueño.