Desde el principio de año me enfoqué en que mis sextos Juegos Departamentales serían los mejores, y así lo he ido consolidándolo al ganar las cinco medallas que hemos disputado hasta el momento, comenta con orgullo Julián.

Una familia del arco

Sus padres siempre le inculcaron a Julián y a sus dos hermanos (Pablo y Felipe) el deporte, por eso experimentaron en varias disciplinas. Julián, por ejemplo, pasó con la natación y la gimnasia, y desde los 7 años llegó al tiro con arco motivado por el desempeño que estaban mostrando sus hermanos.

Mis papás nos llevaron a los tres para que ingresáramos a fútbol, pero no había cupo entonces mis hermanos mayores se quedaron en tiro con arco, yo no pude, porque la edad aún no me daba, recuerda el deportista que este lunes y martes buscará dos medallas más en las pruebas individual y equipos mixtos, que lo podrían consolidar como el rey de los Juegos.

Además de Medellín, que suma cinco oros con Julián, en el tiro con arco han ganado títulos los deportistas de Itagüí (cuatro), Santa Rosa de Osos (dos), La Estrella (dos), Apartadó, Sabaneta y Copacabana (1 ).

Este lunes sigue la programación en las sedes de Cocorná y Rionegro