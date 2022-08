27 años tiene la deportista antioqueña que juega como líbero en la Selección.

La seguridad que ha desarrollado en su juego y personalidad son increíbles. La antioqueña Juliana Toro es una de las tres jugadoras de la Selección Colombia de voleibol con menor estatura, pero eso no ha sido impedimento para llegar lejos. “Nunca me he limitado o me he puesto obstáculos por mi estatura, por eso siempre que puedo les digo a los niños que no se pongan límites, que sueñen, luchen por lo que quieren porque con trabajo, disciplina y esfuerzo todo se puede lograr”, comenta. En un mundo de gigantes, de jugadoras que superan los 1.80 de estatura o alcanzan los 2.00 metros, Juliana con sus 1.60 se ha destacado. Primero se enfocó en ser la mejor en Antioquia y lo logró, pasó a integrar la Selección Colombia y su trabajo estuvo enfocado en desarrollar otras habilidades para aportarle al equipo y lo alcanzó. Actualmente es una de las titulares del equipo que orienta Antonio Rizola y poco a poco va cumpliendo sueños, como lo fue jugar en Europa. EL COLOMBIANO habló con la antioqueña que espera tener un gran Mundial.

Ya debutó en una liga internacional, jugó en Rumania, ¿cómo fue su temporada? “Estaba con el profesor Antonio Rizola y mis compañeras Laura y Angie. Al principio sentí un poco de temor, pero me adapté bien y estuve cómoda porque los tenía a ellos. Las expectativas con el club eran mantenerse en primera división, ya que es nuevo y apenas se estaba proyectando. Teníamos chicas muy jóvenes, una central de 15 años, y al principio no fue fácil porque me tuve que adaptar al nivel que era menor al que había tenido en la clasificación al Mundial, pero todo se superó”. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso de adaptación? “Era mi primera experiencia fuera del país, así que lo más difícil fue adaptarme al equipo, tener paciencia porque eran muy jóvenes y a veces los ejercicios que se proponían no se podían hacer con la continuidad y la exigencia a la que estaba acostumbrada. Pero luego todo fluyó y fue una experiencia enriquecedora”. ¿Qué le gustó o que le sorprendió de ese país? “Me sorprendió mucho la seguridad en las calles, uno puede salir tranquilo. Lo que me costó un poco es que allá la gente es muy seca, muy fría y nosotros acá somos más expresivos”.

¿En qué siente que creció tras su paso por Rumania? “Gracias a Dios estábamos con Rizola y los entrenamientos estaba preparados para seguir evolucionando con miras al Mundial. Entonces con el paso del tiempo se fue evolucionando mejor, siempre pensando en llegar muy bien a la cita que nos espera”. Después de la temporada siguen concentradas, ¿qué ha sido lo más complejo en esta fase de la preparación? “Ha sido duro, porque desde 2013 estoy viajando con la Selección y es difícil separarse de la familia. Entonces esos 20 días que nos dieron libres, traté de aprovecharlos al máximo para salir con mis amigos, mi mamá, mi novio, mi sobrinos y eso me permitió regresar tranquila”. ¿Cuál era ese punto de la agenda que no quería dejar pasar? ¿qué fue lo primero que hizo? “Extraño mucho la comida colombiana, llegué y lo primero que hice fue comer bandeja paisa... (risas)”. Hablando de eso, ¿cómo le fue con la comida en Rumania? “Difícil, porque era muy simple, le faltaba ese saborcito y esa sazón de la comida colombiana”. ¿Ahora en qué trabajan para llegar en óptimas condiciones al Mundial? “Siempre que iniciamos la concentración el profe hace énfasis en la técnica de recibo, los desplazamientos, en los balones cortos, balones hacía atrás y los bloqueos”. ¿De lo que vivió en Rumania, que le ayudó para mejorar su nivel? “Todo lo que viví allá fue especial y me sirvió. En lo técnico los balones eran más rápidos, entonces me tocó mejorar”. Clasificar al Mundial ha sido vital para darle más visibilidad al voleibol colombiano... “Todo lo que hemos hecho, con el cuerpo técnico, la ayuda y el apoyo que hemos recibido de la Federación, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, nos ha servido, al igual que las competencias en las que hemos estado. Nos sentimos felices por tener la transmisión de los partidos, ir a cada ciudad y ser recibidas así nos llena de alegría, ver que los niños y las niñas nos acogen tan bien nos motiva para dar cada vez más porque vemos que esto ayuda a que el voleibol siga creciendo en el país”. ¿Qué piensa de los eventos internacionales que tienen antes del Mundial? “Son vitales porque todo va sumando, jugar contra equipos europeos que son más rápidos, más veloces, que se ubican bien en los bloqueos, que van mejor en los saques con más agresividad, todo eso es importante para saber en qué podemos mejorar. Es una sumatoria de lo que podemos avanzar”. ¿Cuáles son sus expectativas con el Mundial? “Me veo allá entrando al primer partido, cantando el Himno Nacional, me visualizo jugando muy bien. Nos toca con equipos fuertes, pero no imposibles, nosotras somos muy unidas, cada día creo que crecemos más y los equipos que vamos a enfrentar también deben de sentir que vamos con todo”. ¿Tiene alguna rutina especial para los partidos? “Siempre tengo la cábala de que me pongo primero el tenis derecho, y me organizo siempre por el lado derecho. Me visualizo haciendo los gestos técnicos bien, entregando el balón, desplazándome bien en la defensa y soy de las que no uso nada, ni manillas, ni ningún accesorio”. Estar en el exterior les permite conocer algunas rivales, ¿eso es una ventaja? “Todas estamos jugando por fuera, entonces ya las conocemos, sabemos las debilidades que tienen, y entre nosotras hablamos mucho de las jugadoras a las que vamos a enfrentar, las conocemos, en puntos difíciles tenemos un conocimiento previo y eso nos sirve para atacar las falencias que tienen ellas”. ¿Colombia ya no es desconocido, eso da confianza? “Ha sido un trabajo de muchos años, entrenamientos, cosas duras que nos ha tocado superar, pero nos sentimos muy felices. Nosotras nos hemos puesto una meta y es que nos tenemos que montar al podio, entonces ya la mentalidad avanzó, desde que llegó Rizola cambiamos el chip y ahora vamos a competir y a buscar una medalla”. ¿Qué importancia tiene para ustedes contar en la selección con alguien como Madeleynne Montaño? “Acá todas nos complementamos, Madeleynne ha sido una persona que nos ha ayudado en la parte motivacional, es alguien que inspira en el entrenamiento porque ella siempre va con todo, se entrega totalmente y va fuerte a la hora de atacar, es una líder y nos motiva mucho”.