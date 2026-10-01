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Tragedia en el esquí de montaña: falleció la deportista francesa Juliette Willmann en Argentina

La esquiadora murió a los 29 años tras una avalancha en Argentina mientras realizaba un viaje junto a su esposo.

  • Willmann pertenecía a una reconocida dinastía del esquí en Francia, hija del exentrenador nacional Philippe Willmann. FOTO: Instagram Juliette Willmann
    Willmann pertenecía a una reconocida dinastía del esquí en Francia, hija del exentrenador nacional Philippe Willmann. FOTO: Instagram Juliette Willmann
Agencia AFP
hace 2 horas
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La esquiadora francesa Juliette Willmann murió el martes a los 29 años por una “avalancha en Argentina”, anunció el miércoles la Federación Francesa de Esquí (FFS).

La especialista en freeride y esquí de montaña ganó el Freeride World Qualifier en 2018 y participó en el circuito mundial de Freeride en 2022, destacó la FFS en su texto.

Según la web especializada Ski Chrono, Willmann había viajado a Argentina con su novio y tuvo que ser evacuada de urgencia a un hospital luego de resultar herida en una avalancha.

El presidente de la compañía de guías de montaña de Chamonix, Olivier Greber, confirmó el fallecimiento de la deportista.

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“Pierre-Idris Mehdi (el novio de Juliette Willmann) se recupera bien, pero está muy afectado anímicamente. Creo que se acababan de casar. Es guía aquí desde hace dos años y forma parte de los jóvenes guías del valle. Creo que se fueron a este viaje a mediados de agosto, pero desconozco los motivos”, apuntó.

Willmann pertenecía a una familia de gran tradición en el esquí francés: su padre Philippe fue entrenador de la selección nacional de esquí alpino y su hermana Alison fue también internacional con el país europeo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era la esquiadora francesa Juliette Willmann y cuáles fueron sus logros destacados?
Juliette Willmann era una esquiadora de 29 años especialista en freeride y esquí de montaña, ganadora del Freeride World Qualifier en 2018 y competidora del circuito mundial en 2022.
¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Juliette Willmann?
La deportista sufrió un accidente provocado por una avalancha en Argentina y falleció tras ser evacuada de urgencia a un hospital.
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