Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante lograron la cumbre del Monte Vinson, la séptima montaña del Reto 7 Cumbres

Las colombianas Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, quienes han llevado la bandera del país a la cima de los cinco continentes y el círculo polar ártico, completando la séptima cumbre de este reto, logrando la cima del Monte Vinson en la Antártida.
Las montañistas, quienes son las creadoras de Más allá de la Cumbre, se unieron a Epopeya Colombia (empresa que ofrece experiencias de liderazgo inspiradas en la conquista de montañas), para alcanzar esta hazaña.
"Estamos super felices por creer en este sueño, por acompañarnos en este camino, esto es maravilloso. Lloramos mucho al lograrlo, estamos en los 4.892 metros, sobre el nivel del mar, fue una jornada dura, pero lo logramos", comentó con la voz entre cortada Ana María al confirmar el logro.