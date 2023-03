Mariana Gómez Peláez , una de las creedoras de contenido de ciclismo más reconocidas del país, con cerca de 85 mil seguidores en Instagram y quien ha trabajado al lado del excorredor Alberto Contador, confesó que si bien la alarma del despertador la tenía programada para las 5:00 de la mañana, no fue necesario recurrir a ella porque mucho antes ya tenía los ojos abiertos esperando con ansiedad la hora de partida (7:00 a.m.) de la carrera que tuvo como epicentro el Oriente antioqueño.

Mientras que Mario Rivera, de 76 años, el único que ha disputado todas las ediciones de la emblemática carrera, agregó que no durmió esperando el momento de volver a pararse en la línea de salida del certamen que ama con el corazón. “Es que el Clásico me hace sentir vivo; correr y reencontrarme con amigos es algo maravilloso. Sin duda esta edición será inolvidable”, indicó.

Para algunos la dureza del recorrido este domingo fue el segmento de ascenso hacia el relleno sanitario de La Ceja, para otros el tramo de Pantanillo, por la vía a Abejorral. “Había unas pendientes súper tesas, pero sin pensarlo lo volvería a repetir”, comentó Valeria Duque. Su amiga, Sara Duque, agregó: “La experiencia fue brutal, me encantó el clima, el trayecto, la logística, me voy feliz de esta competencia”.

Cuando Albeiro Rujano comenzó a competir en el ciclismo, corredores que fueron referentes de este deporte en el país, entre ellos Rafael Toloza y Pablo Wilches, le preguntaban que de dónde había salido. Recuerda que en 2016, por un segundo, perdió la Vuelta a Colombia máster ante Héctor Herrera de Bogotá.

Un año después logró desquite al consagrarse campeón en Tolemaida; mientras que en 2018, cuando era líder de esa carrera, una caída le impidió seguir en competencia al fracturarse la pelvis. Tiene 57 años de edad, y desde hace diez comenzó a practicar ciclismo. “Yo no era nadie en este deporte. Soy de Urabá, donde me la pasaba en el campo. Me vine hace 15 años para La Ceja luego de salir de Carepa desplazado por la violencia. Acá empecé a manejar un taxi, pero me empezó a doler mucho la cintura y me recomendaron que empezara a practicar ciclismo para que se me quitara el dolor, y santo remedio”, dice Rujano.

“En medio de mis rodadas empecé a ver pedalistas compitiendo, y así fue como me interesé por meterme a las carreras. Tenía una bici de hierro y en primera prueba, con final en Santa Elena, les gané a todos. Ahí creció mi goma por esto”, agregó Rujano, quien este domingo, en su tercer Clásico EC, causó sensación en la categoría de 51 años en adelante al quedar campeón. En el ascenso al relleno Sanitario, en La Ceja, cruzó primero por delante de Marlon Pérez. “Es un privilegio estar en una carrera tan bonita y rodeado de tanta gente. Lo fundamental fue que Dios protegió nuestra salud”.

Resultados

60 kilómetros hombres

1. Santiago Llano 1:42.55

2. Diego Serna 1:42.57

3. Daniel Leyva 1:48.27

60 kilómetros mujeres

1. Giovana Arcila 2:02.04

2. Valentina Ochoa 2:02.12

3. M. José Pérez 2:06.43

110 km, 18-30 hombres

1. Javier Montoya 34.13

2. Memo Montoya 34.14

3. Álex Hernández 34.26

110 km, 18-35 mujeres

1. Leidy Sánchez 45.06

2. Mariana Gómez 49.07

3. Úrsula Palacios 49.34

110 km, 31-40 hombres

1. Juan Montoya 36.02

2. Dani Hernández 36.47

3. Ricardo Manzur 38.16

110 km, 41-50 años

1. Jhon Botero 36.52

2. Rafael Montiel 38.12

3. Milton Toro 38.44

110 km, 36-50 mujeres

1. Lina Restrepo 51.41

2. Juli Velásquez 52.49

3. Nati Carrasquilla 53.47

110 km, 51+ hombres

1. Albeiro Sierra 39.30

2. Jorge Gómez 40.07

3. Ricardo Cardeño 40.35

110 km, 51+ mujeres

1. C. Morales 52.41

2. Martha Vásquez 58.57

3. Beatriz Estrada 1:20.11

110 km, 61+ hombres

1. Héctor Guzmán 48.15

2. Héctor Gaviria 50.31

3. Luis Ramírez 51.48