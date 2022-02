Con su triunfo en el Abierto de Australia, Rafael Nadal se convirtió en el tenista masculino con más Grand Slam conseguidos, 21, algo que, dice, le agrada pero no le quita el sueño.

Nadal, que siempre se ha distinguido por su espíritu competitivo y fortaleza mental, demostró en la final esas condiciones para remontar un partido con dos sets abajo y ganó en una épica jornada tras 5 horas y 24 minutos. “Soy competitivo y mi objetivo siempre es ganar y terminar con más títulos que los demás, pero no es una obsesión, solo que me preparo para dar lo mejor, pero si otro termina siendo mejor que yo, no pasa nada”, dijo el español.

Felipe Berón, entrenador de Colsanitas, resalta en Nadal que es un deportista que sale siempre a ganar, independiente del rival que tenga al frente, independiente de las lesionesque lo han afectado y con gran capacidad de concentración. “Todas esas ‘manías’ o rituales que maneja Nadal son claves para mantener la concentración y las hace siempre para no perderse del momento que vive en el partido”, concluyó Berón, quien aspira a que el español se mantenga activo mínimo dos años más.

En mujeres, Margaret Court, Serena Williams y Steffi Graf superan a Nadal en títulos de Grand Slam, con 24, 23 y 22, respectivamente