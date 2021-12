Durante sus más de 30 años de trabajo por el fútbol femenino, Liliana María Zapata Sierra ha tenido muchas alegrías, algunas tristezas, desilusiones y varios reconocimientos, pero el que recibió por parte de la Acord Antioquia tocó sus entrañas.

Así lo reconoció la dirigente, quien resaltó que ser premiada como Mejor Líder de Clubes Deportivos, la llenó de emoción, orgullo y satisfacción.

“Es un privilegio, porque se trata de un premio votado por los especialistas deportivos, gente que sabe de la labor que se hace y que tienen conocimiento sobre el tema”, resalta Lilo, como le dicen sus cercanos y las miles de jugadoras que han pasado por el club Formas Íntimas.

¿Se sorprendió con el

premio?

“Lo que más me sorprendió fue estar nominada, porque en la región existen muchos clubes que hacen un gran trabajo, pero verme ahí me dio mucha felicidad, y ya cuando me nombraron ganadora, me sentí muy feliz y agradecida. Es el segundo premio que me gano por esa misión y esta vocación, es maravilloso”.

¿Por qué es tan especial este premio?

“El fútbol de mujeres está en un momento interesante, una evolución que esperamos se mantenga y crezca, siento que con los medios de comunicación tengo una sinergia bastante importante, y además estaba junto a dos hombres en la final, así que al ganar todo fue especial”.

¿Qué significa ser elegida como la mejor líder?

“Ser la primera es muy chévere, también ver actualmente tantas estudiantes en las universidades, líderes y entrenadoras en los barrios es algo muy bueno y positivo para el fútbol femenino”.

¿Qué es lo que más le gusta de su labor?

“Nacimos para ser líderes, para luchar y que las nuevas generaciones pasen mejor y disfruten más de lo que aman, de su talento, de esa profesión que eligieron. Eso es algo que da mucha satisfacción”.

¿Por qué se inclinó por el trabajo con mujeres?, ¿es feminista?

“No, creo que a veces no damos el mensaje como debe ser, trabajo con hombres que tienen condiciones y lo hacemos en pro de las mujeres, buscando equidad, oportunidad y respeto por la labor que cumplimos nosotras en cualquier deporte, o cualquier espacio”.

¿Su premio da más visibilidad al fútbol femenino?

“Ojalá, porque ahora está sucediendo algo paradójico, la llegada del fútbol profesional y la creación de la Liga han hecho que el fútbol femenino se vea más, pero han nublado la labor de la base, donde se trabaja sin ánimo de lucro”.

¿Qué ha sido lo más difícil de incursionar en el fútbol?

“Hay una cantidad de egos, es complejo incursionar, yo me he metido hasta por donde no quepo, algunos se creen dueños del fútbol, pero seguimos dando la pelea, demostrando con hechos que estamos para cosas grandes y para lograr muchos objetivos al igual que los hombres”.

¿Qué significa estar en la Liga Femenina?

“Hicimos un convenio con el DIM que se renueva cada año y estamos felices con el club y los hinchas que nos han respaldado, es una oportunidad para mostrar a las mujeres tan talentosas que tenemos”.

¿El fútbol femenino da para vivir?

“Siempre les digo que es un vehículo para lograr cosas, pero que hay que estudiar, porque ser profesionales abre más puertas, mejores opciones, además porque la remuneración no es tan alta ni constante como en el balompié masculino”.

¿Cómo ve el futuro?

“Tenemos una buena cantidad de líderes trabajando por el fútbol femenino, nos sobreponemos a las cosas malas para seguir con nuestra vocación, porque es hermoso que este deporte sea la vía para que muchas mujeres salgan adelante, cumplan sueños y tengan una mejor calidad de vida”