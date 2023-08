Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), intenta aferrarse a su cargo pese a que es señalado por las campeonas del mundo de cometer actos que podrían catalogarse como abuso sexual. El dirigente deportivo besó, sin consentimiento, a la deportista Jenni Hermoso durante la celebración del título en Nueva Zelanda.

“Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señaló la jugadora en declaraciones recogidas por el sindicato de Futpro.

Los ministerios de la Igualdad y del Deporte en España han manifestado su respaldo a las jugadoras españolas. Este viernes, cuando se creyó que el señalado dirigente acosador presentaría su renuncia al cargo, Rubiales salió en defensa propia a legitimar su actuación.

Lea más: Jenni Hermoso desmintió a Luis Rubiales: “En ningún momento consentí el beso”

“Ya he pedido perdón por el hecho que me parece muy desafortunado. Respecto al tema del beso: es mutuo, es consentido, pero también tengo que pedir perdón por el contexto en el que se produjo. Sé que me equivoqué en eso. ¿Ustedes creen que eso amerita la cacería que estoy sufriendo en estos momentos?, ¿es tan grave como para que yo me vaya?”, dijo Rubiales a los medios de comunicación.

Entérese: ¿Quién es Luis Rubiales, el polémico dirigente español que besó a jugadora de la Selección España?

El dirigente aseguró que seguirá en el cargo porque bajo su gestión se han alcanzado “triunfos históricos” en el fútbol español. Al margen del escándalo, a Rubiales ha estado rodeado de denuncias en su contra y de escándalos que han acompañado su carrera.