El futbolista argentino Lionel Messi, que anunció este miércoles que la próxima temporada jugará en el Inter de Miami de la liga norteamericana, admitió los problemas que tuvo en sus dos últimos años en el París Saint Germain: “No era feliz”, aseguró en una entrevista a los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, explicó el campeón del Mundo.

Dividido entre las ofertas de su antiguo club, el Barcelona, y el nuevo El Dorado saudita, Lionel Messi se decantó por unirse al Inter de Miami y la liga norteamericana (MLS), que da un espectacular golpe de efecto con la llegada de la leyenda argentina.

“Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí”, declaró Messi este miércoles en entrevista.

La elección del argentino, fruto de las largas negociaciones llevadas a cabo en su nombre por su padre y agente, Jorge Messi, resulta un giro un tanto sorprendente, dado que el argentino parecía cerca de fichar por un club saudita.

El reino estaba dispuesto a hacer un gran desembolso para atraerlo y varios medios de comunicación apuntaban a un salario de 400 millones de euros por temporada. Altos cargos del Al-Hilal viajaron incluso a París el domingo para intentar cerrar el acuerdo, según fuentes cercanas a las conversaciones.

El último deseo de Messi, sin embargo, era regresar a su querido Barça, al que se vio obligado a dejar en 2021 para fichar por el PSG cuando el club catalán no pudo retenerlo por motivos económicos que aún arrastra.

Estos problemas financieros volvieron aparentemente a echar por tierra el acuerdo de regreso, a pesar de que Jorge Messi aseguró el lunes que esa era la opción preferida de su hijo.

Sin embargo, la directiva blaugrana tuvo que esperar a que la Liga española validara su plan de viabilidad económica para poder plantearse la contratación de ‘La Pulga’, lo que enfrió los ánimos del clan Messi.

Así las cosas, el Inter de Miami quedó en primer lugar de la carrera por el jugador, pese al deseo de Messi de permanecer en una liga de primer nivel con vistas a la Copa América de 2024 que se disputará en Estados Unidos.