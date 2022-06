El medallisa de plata en los 400 metros planos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el guajiro Anthony Zambrano, arremetió contra los dirigentes del deporte colombiano.

Anthony, quien será el embajador del Mundial sub-20 que se realizará en Cali, en agosto próximo, fue contundente y claro, y manifestó que los directivos no valoran y manipulan a los deportistas.

“En Colombia no aprovechan a los atletas de élite, siempre están acostumbrados es a manipularlos. Hay muchos que se ganan la plata sentados, mientras que uno lucha a diario en la pista, está meses fuera del país, lejos de la familia, esforzándose por dar resultados y eso no es valorado”.

Zambrano también sostuvo que él es un deportista dedicado 100% y que donde lo traten bien y lo respalden está, por eso entrena en Ecuador, pues en Colombia no ha sentido el mismo respaldo.

“Siempre digo que estoy en el palo que me dé más sombra, porque acá no hay apoyo, no hay nada, uno mismo tiene que buscar la manera de salir adelante y cumplir sus sueños”.

Anthony, quien el año pasado sufrió dos lesiones que lo alejaron de las competencias (pubalgia y un problema en el tobillo derecho), dijo que ya está recuperado y espera empezar a competir pronto. Su presencia en Juegos Bolivarianos fue descartada.

El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, lamentó la posible ausencia de Zambrano en las justas. “Sentimos mucho que Anthony no esté en estos Juegos, le hará mucha falta a la delegación. Es un atleta que venimos acompañando desde que regresó de Tokio a través de diferentes estrategías como el Equipo Colombia y las inversiones que hace directamente el Ministerio”.

Herrera confirmó que el Ministerio le contrató un entrenador personal, solo para él, desde febrero. Luego, en abril, lo enviaron a España cubriendo todos los gastos para su preparación.

“Hablé con él y me dijo que entre sus razones para no asistir está el tema físico y por eso la próxima semana va a estar en Bogotá con los especialistas que analizarán su estado y los pasos a seguir”, concluyó el jefe de cartera.

Zambrano había mencionado que ha pensado en retirarse, pero que el entrenador Nelson Gutiérrez, quien le habla y lo guía, lo ha aconsejado para seguir. “Gracias a mi equipo de entreno sigo compitiendo, porque si fuera por el país ya me había retirado, siempre tenemos que buscar la manera de salir adelante, porque el apoyo no llega”.

Finalmente el deportista envió un mensaje al presidente electo, Gustavo Petro. “Aunque no me gusta meterme el política, sí espero que ayuden a los nuevos talentos que están saliendo en todos los departamentos, porque si apoyamos un poquito más seremos potencia”