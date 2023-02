“Es demasiado importante para mí representar al país, siempre ha sido algo que me apasiona y me ha gustado demasiado. Tenemos una buena química en el equipo, yo sé que en casa vamos a tener el apoyo del público, esperamos que nos acompañen, que lleven tambores, vuvuzelas y la mejor actitud para respaldarnos. Debemos hacer sentir la localía y nosotros nos hemos preparado bien para dar lo mejor”.

“Australia fue increíble, el trato a los jugadores fue muy bueno, me gustó mucho el país, la ciudad, fue una experiencia muy linda, pero creo que me quedo con Wimbledon. Es una cosa demasiado linda, el que más me gusta porque tiene una magia con las canchas. Cuando caminas entre esos predios verdes de pasto es mágico. Las flores, el lugar, Londres me pareció un torneo increíble y es como caminar en un lugar de un sueño, por eso se queda como mi torneo favorito”.

“Fue muy positivo para mí en dobles. Gané bastantes torneos con un compañero estable y esos triunfos me permitieron escalar posiciones en el ranquin para estar entre los 100, lo que me permite ir a los Grand Slam y torneos grandes. Por eso la motivación este año está en lo más alto”.

¿Usted qué le aporta al equipo?

“Me siento preparado para dejarlo todo, somos un equipo con mucho corazón, garra y estamos con la mejor energía”.

¿Cómo deportista sigue a otros atletas colombianos?

“Sí, me gusta seguir todos los deportes en los que tenemos colombianos presentes. Me gusta el ciclismo, el fútbol, lo sigo por redes, me gusta estar al tanto de los torneos, creo que el deporte es un estilo de vida muy lindo, seguirlo y vivirlo como fan y como deportista es especial y nos ayuda para salir de nuestra rutina. Lo disfruto mucho, la verdad”.

En Australia ustedes se presentaron con unas camisetas con diseños exclusivos, ¿quién los hace y escoge?

“Es una marca que vengo usando hace años, es de la esposa de mi compañero de juego, ella es la que tiene las ideas, los modelos. A todo el mundo le ha gustado, y a mí me parecen chéveres, me gustan mucho”.

En Australia una jugada suya que se volvió viral en redes, ¿la vio, es de los que está pendiente de redes, vio los mensajes que le escribió la gente?

“Pues un poco, si la verdad, si vi todo lo que generó. No soy muy activo en redes, pero si leo, si ingreso en el día a twitter sobre todo para mirar lo que se está moviendo y vi que la gente comentó y le gustó mucho esa acción”.

Usted también sintió que fue espectacular esa jugada

“Sí, si, el que me ha seguido y me conoce, sabe que esto siempre lo hago, que estoy haciendo estas jugadas, así locas, me creo Supermán en la cancha. Hacerlo en este torneo fue especial porque teníamos muchas cámaras, fotos, cancha llena, entonces fue un tema increíble porque teníamos muchos colombianos, jugamos un domingo y demasiado apoyo, fue increíble”.