En menos de seis meses, Nicolás Echavarría Botero pasó a ser jugador del PGA Tour, ha ganar su primer torneo en la máxima categoría del golf mundial.

Toda una hazaña para el antioqueño que, en Puerto Rico, se consagró como el tercer colombiano en ganar en el PGA Tour.

EL COLOMBIANO habló con Nicolás, el golfista de 28 años que aseguró dos años su tarjeta en el PGA. El paisa contó lo que significa esta victoria y lo que sigue en su carrera.

¿Qué significa esta victoria?

“Es la más importante de mi carrera, estoy muy feliz de sacar adelante una gran semana, tener el liderato en golf, faltando un día para el cierre de la competencia no es fácil, porque todo el mundo quiere alcanzarlo a uno, la presión es alta, y por eso estoy muy contento por la manera como jugué, sobre todo, porque venía de unas semanas no tan buenas y tener la victoria es súper importante”.

¿Dónde estuvo la clave para tener un torneo tan destacado y ganar?

“Estuvo en la parte mental. Las cosas no habían sido fáciles, últimamente la estaba pasando mal en el campo de golf, teniendo malas rondas, mala actitud y, por eso, cambiar el chip fue importante para poder disfrutar lo que estaba haciendo, agradecer que estoy en el PGA Tour. Fue y es muy lindo poder ver que todo ese trabajo está rindiendo estos frutos”.

¿Qué sigue en el calendario?

“Cambia bastante porque entro a jugar mejores torneos, competencias más importantes. La próxima cita será The Players Championship, que se disputa en el lugar donde yo vivo, así que trabajaré fuerte esta semana para estar lo mejor posible en ese torneo. Este triunfo me da la confianza de que sí puedo ganar y además me da dos años de seguridad de trabajo, en torneos de gran nivel”.

¿Qué significa ganar con Camilo Villegas en el campo?

“Ganar con Camilo al frente fue muy lindo porque siempre lo he admirado y me ha ayudado mucho, sobre todo, en mi carrera profesional. Es un ejemplo por todo el trabajo, profesionalismo y dedicación que tiene en el golf, entonces que estuviera ahí significa mucho para mí, siempre va a ser mi ídolo, es una persona que respeto y quiero mucho”.

Ahora Nicolás regresará a su casa para preparar su próxima cita en el PGA Tour, en Ponte Vedra Beach, que se disputará desde este jueves 9 de marzo hasta el domingo.