El 2022 no empezó bien para Djokovic, pues no pudo disputar el Abierto de Australia por no tener la vacuna contra el covid-19, y aunque ya estaba en el país oceánico, fue deportado a su país. Se quedó sin la posibilidad de competir.

Lo mismo le pasó en el US Open. Hasta el final estuvo en vilo si podía o no viajar a participar en el último grande del año. Pero las normas estadounidenses fueron inflexibles y no le permitieron ingresar al país. No jugó dos de los cuatro Grand Slam del 2022.