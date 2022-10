Novak Djokovic celebró su tercer título del año, ¿por qué ha ganado tan pocos torneos? Hay que recordar que por no estar vacunado el tenista, ex número uno del mundo, no pudo participar en tres de los cuatro Grand Slam del año.

El serbio Novak Djokovic celebra el título alcanzado en Tel Aviv, su tercer trofeo del año. FOTO: EFE