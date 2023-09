Parecen adolescentes rebeldes, rabiosos. Juegan con una velocidad infernal que desconcierta a quienes los están viendo –ya sea en vivo o por televisión– y hace que sus rivales se sientan agobiados, casi al borde del desespero, por no saber cómo hacerle frente al tsunami que tienen del otro lado de la malla y no los deja ni pensar, ni jugar.

Pero no es el único. En la reciente edición del US Open, el estadounidense Ben Shelton, que tiene 20 años y es hijo del extenista Bryan Shelton, sorprendió al mundo. No solo porque apenas en enero de este año empezó a jugar a nivel internacional y, sin que nadie lo contemplara, llegó hasta la semifinal del slam norteamericano contra Djokovic. No. También porque en el partido de octavos de final, frente a Tommy Paul, hizo dos saques consecutivos que alcanzaron una velocidad de 240 kilómetros por hora.



¿Podrán mantener el ritmo?

La transmisión de ese juego la hicieron Luis Alfredo Álvarez, un reputado comentarista de tenis, y José Luis “Batata” Clerc, un extenista argentino y analista del otrora deporte blanco.