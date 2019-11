6.617 deportistas en la carrera por la corona

“Los entes de control, como la Procuraduría, nos han acompañado durante todo este proceso para así garantizarle al país que estos serán los Juegos de los deportistas y no de los contratistas”, advirtió Turbay.

Los Juegos de 2015 fueron los que más dificultades en materia de escenarios e implementación deportiva han tenido. Cinco centros deportivos no se construyeron y las piscinas quedaron sin terminar.

La historia vivida en los pasados Juegos Deportivos Nacionales, cuya sede fue compartida por Tolima y Chocó, y las subsedes de Bogotá, Cali y Ubaté, cuatro años atrás, no la quieren repetir ahora Bolívar, en calidad de anfitrión, y Bogotá, Cali y El Nilo (Cundinamarca), como localidades alternas.

Para cumplir y sacar adelante, de la mejor forma posible, los Juegos de Bolívar-2019, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, unieron esfuerzos y, con un presupuesto de $126 mil millones, esperan no tener contratiempo y terminar exitosamente las justas.

Entre los nueve escenarios nuevos está la unidad deportiva Rocky Valdez, cuyo costo ascendió a los $38.678 millones, y en la que figuran el coliseo Mayor (deportes de conjunto), el Andrés Pila (arco) y el patinódromo Jercy Puello. Otras instalaciones fueron remodeladas, como el estadio de béisbol Once de Noviembre “Abel Leal Díaz”, cuyo costo fue de $11.470 millones. En relación con las subsedes, Luis Carlos Buitrago, coordinador de Juegos y Eventos del Ministerio del Deporte, dijo que, al no contar con terrenos para nuevos escenarios, se optó por utilizar los que tienen las distintas federaciones en Bogotá y Cali, que cuentan con las condiciones técnicas. El Nilo, cerca a la base militar de Tolemaida, Cundinamarca, donde se disputará el tiro deportivo, fue elegido teniendo en cuenta las restricciones sobre el uso de armas, en especial en el tema del sonido que perturba la convivencia. Igual ocurrió con el torneo ecuestre que se llevó para Bogotá (Escuela de Caballería Cantón Norte), básicamente por el tema del clima ya que los caballos no pueden exponer a temperaturas tan calientes como las de la Costa (deben competir en lugares por encima de 2.100 metros).