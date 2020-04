Actividad física en la calle, pero con responsabilidad

1. Solo podrán hacer actividad física al aire libre los mayores de 18 años. A mayores de 70 no se les permite salir de casa. Gimnasios y escuelas de formación deportiva siguen cerrados.



2. Las actividades podrán realizarse en un radio de un kilómetro del domicilio. El horario permitido es de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Las prácticas permitidas son: caminar, correr, montar en bicicleta.



3, Actividades al aire libre se practicarán de manera individual. No está permitido el ejercicio grupal. Se deberá guardar distancia mínima de cinco metros entre cada persona.



4. Es indispensable portar el kit sanitario, la hidratación personal y el respectivo tapabocas. El lapso para la práctica de las distintas actividades físicas no podrá ser mayor a una hora.



5. La medida del pico y género aplicará normalmente en Bogotá. Los deportistas deben tener en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades de su ciudad o municipio.



6. No se habilitarán canchas, parques recreodeportivos o biosaludables, gimnasios ni escuelas deportivas. Solo autorizada la práctica deportiva a nivel recreativo, no de alto rendimiento.



7. En este tema es importante la cultura ciudadana, el autocuidado, la autorregulación y la prevención, aspectos que jugarán un papel importante durante el tiempo de la práctica.



8. Ser activos es un reto para todos, especialmente con estrategias que favorezcan la promoción de la actividad en el hogar, en confinamiento, en el territorio nacional.