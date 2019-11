Antioqueños siguieron con las celebraciones en la pista de Cali

Los corredores antioqueños siguieron dando la pelea en el ciclismo de pista que se disputa en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali y, al cierre de esta edición, había sumado tres oros y una plata en las pruebas disputadas en la jornada de ayer.

Martha Bayona, Brayan Sánchez y Wéimar Roldán, fueron los encargados de dejar en lo más alto del podio los colores del departamento al ganar el CRI 500 y persecución individual masculina, respectivamente.

Sánchez, de 25 años de edad, venció en la final a Bryan Gómez del Valle y de esta manera le entregó la cuarta presea dorada para los paisas en el ciclismo de pista.

En declaraciones dadas a Indeportes, el corredor antioqueño manifestó su felicidad por aportarle una nueva presea a la delegación.

“Conozco muy bien a Gómez y sabía que la prueba no iba a ser fácil, estuve concentrado todo el tiempo, pensando en lograr la medalla porque quería darle ese oro a Antioquia, me siento muy contento porque se logra la meta, para eso me preparé fuerte durante los últimos dos meses”, dijo el ganador.

El nacido en Medellín ahora tendrá que prepararse para los retos del CRI y el gran fondo de ruta que se desarrollarán en Cartagena.

Y más tarde se vendría otra alegría para los paisas, esta vez con Martha Bayona, quien ganó la contrarreloj 500 metros con un tiempo de 33.526, superando a su compañera Juliana Gaviria, quien fue plata con 34.427, mientras que el cierre del podio lo hizo la bogotana Diana María García con un registro de 35.492.

Wéimar Roldán fue el último en aportarle triunfo a la delegación y se adueñó del primer lugar en la prueba de omnium masculino.

Otra de las antioqueñas que se hizo presente en el podio fue Erika Botero, quien logró la medalla de plata también en el omnium.